Gazze’deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 270 artarak 9 bin 770’e yükseldi. Ölenlerin 4 bin 800’ü çocuk, 2 bin 550’si kadın." denildi.

İsrail güçleri, Gazze'deki kara operasyonlarında kentin en önemli eksenlerinden birinden çekilmek zorunda kaldı

İsrail zırhlıları, Gazze topraklarındaki sınırlı operasyonlarından birkaç gün sonra Filistinli silahlı grupların şiddetli saldırılarıyla karşılaştı; saflarında yaşadığı ölüm ve yaralanmalar nedeniyle dün kentin en önemli eksenlerinden birinden geri çekilmek zorunda kaldı.

Son 24 saat içinde İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçu birlikleri ve savaş gemileri, Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak, yolları, tarım arazilerini, evleri, iki okulu, üç camiyi, bir hastaneyi ve ambulansları hedef aldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da özellikle Gazze'nin kuzeyinde İsrail tanklarına, buldozerlerine ve asker taşıyan araçlarına "Yasin 105" anti-zırh füzeleriyle onlarca saldırı gerçekleştirdi.

Gazze'nin kuzey ekseni

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeybatı ekseninde Şati Mülteci Kampı çevresindeki El-Makusi gökdelen bölgesinde konuşlandıkları noktadan, kuzeyin en uç noktasında bulunan Beyt Lahiya beldesindeki Amerikan Okulu bölgesine çekildi.

Geri çekilme mesafesinin iki kilometre kadar olduğu tahmin edilirken, bu İsrail askeri araçlarının 27 Ekim'de karadan saldırılara başladığında ulaştığı ilk noktaya geri döndüğü anlamına geliyor.

Kassam Tugaylarının, Şati Mülteci Kampı'nın dış mahallelerine giren İsrail askeri araçlarına yönelik yoğun saldırıları ve püskürtme operasyonlarının bu geri çekilmenin ana sebebi olduğu ifade ediliyor.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, dün yaptığı açıklamada, "Mücahitlerimiz, Beyt Hanun beldesinde (kuzeyde) ve Gazze'nin kuzeybatısı ile güneyindeki düşmanla savaşıyor. Mücahitlerimiz, son iki günde 24 İsrail askeri aracını imha etti." dedi.

İsrail askeri araçlarına tanksavar roketlerle saldırılar yaptıklarını aktaran Ebu Ubeyde "İsrail güçlerine karşı orantısız bir savaş yürütüyoruz. Ancak bu savaş dünyada ders kitaplarına girecek ve tarihte ebedi kalacak" ifadelerini kullandı.

Kassam Tugayları da "savaşçılarının Gazze'nin kuzeyinde bir binada kalan Siyonist güçlerle el bombaları ve makineli tüfeklerle çatıştığını" kaydetti.

Bu çatışmada, 5 İsrail askerinin öldürüldüğü ve bazılarının ise yaralandığı belirtilirken İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik kara savaşı sırasında 4 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze'de kara savaşlarının başladığı 31 Ekim'den bu yana ölen askerlerinin sayısı 29'a yükseldi.

Gazze'nin güney ekseni

İsrail güçleri güney ekseninde Zeytun Mahallesi ve Tel el-Heva çevresini 4 gündür top atışları ve savaş uçaklarıyla yoğun şekilde bombalıyor; Gazze'nin batısındaki Reşid Caddesi'ne yaklaşık 500 metre uzaklıkta konuşlandıkları konumu ise koruyor.

Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, Tel el-Heva'nın güneyine giren İsrail askeri araçlarını havan toplarıyla bombaladıklarını bildirdi.

Kassam mensupları, Tel el-Heva'nın güneybatısına giren İsrail'e ait bir tankı Konkurs güdümlü tanksavarla imha etti ve böylece, söz konusu füzeyi kullandığını ilk kez duyurdu.

İsrail ordusu: Gazze’de kara harekatından bu yana 2 bin 500 hedefi vurduk

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde kara saldırıları başlattığı 31 Ekim’den bu yana 2 bin 500’den fazla hedefi vurduklarını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunun başlangıcından bu yana 2 bin 500'den fazla hedefe saldırı düzenledi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Filistin direniş hareketi Hamas’ın altyapısını yok etmek için “savaş uçaklarını yönlendirmeye ve yüz yüze çatışmalara devam ettiği” kaydedildi.

Filistin Kızılayı: Kudüs Hastanesi çevresinde şiddetli saldırılar nedeniyle ambulanslar hareket edemiyor

İsrail ordusunun, Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresine çok şiddetli hava ve topçu saldırısı düzenlemesi nedeniyle ambulanslar ölü ve yaralıları taşımak için bölgeye yaklaşamıyor.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresine şiddetli şekilde saldırı düzenlediği belirtilerek, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Ambulansların şiddetli saldırılar nedeniyle ölü ve yaralıları taşımak için bölgeye yaklaşamadıkları belirtilen açıklamada, hastanede de ciddi derecede hasarlar oluştuğu kaydedildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli sayısı 151'e yükseldi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 151'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin günler önce Doğu Kudüs'ün doğusundaki Ayzeriyye beldesinde açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Filistinli Rami Musa Avde'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 151'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail askerleri, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya düzenlediği baskında da 3 Filistinliyi öldürmüş, 3'ü ağır 6 kişiyi yaralamıştı.

İsrail'in Gazze saldırısında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed el-Alul 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti

İsrail'in Gazze saldırısında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed el-Alul, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti, saldırıda gazetecinin eşi, bir çocuğu, annesi ve babası yaralandı.

İsrail'in dün Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırısında AA kameramanı Alul'un evi tamamen yıkıldı.

Saldırıda AA için çalışan serbest kameraman Alul'un 4 çocuğu ve 3 kardeşi hayatını kaybederken, eşi, 1 çocuğu, annesi ile babası da yaralandı.

Alul'un eşinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 51 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirilmişti.

İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri" açıklaması

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu ve bölgede yaşayan Filistinlilerin ya İrlanda'ya da çöle gitmesi gerektiğini söyledi.

Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik skandal sözlere imza attı.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, Gazze'ye hiçbir şekilde insani yardımın girmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

"Gazze'deki Filistinliler İrlanda veya çöle gidebilirler"

Eliyahu, Gazze'nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi.

Gazze'de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise Eliyahu, "İrlanda'ya da çöllere de gidebilirler, Gazze'deki 'canavarlar' kendileri çözüm bulmalı." cevabını verdi.

Sunucunun "Gazze'ye atom bombası atılmasına gerek olup olmadığı" sorusunu da cevaplayan Eliyahu, "Bu (Gazze'ye nükleer bomba atılması) olasılıklardan biri." ifadelerini kullandı.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bir evde toplanan askerleri hedef aldığını duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah güçlerinin, İsrail'in kuzeyinde yerleşimcilere ait evde bir araya gelen İsrail askerlerini vurduğu bildirildi.

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, sivillerin öldürülmesine karşılık operasyonlar yapıldığını duyurdu.

İsrail'in kuzeyinde bir Yahudi yerleşim yerindeki evde toplanan İsrail askerlerinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, operasyonun başarılı olduğu belirtildi.

Öte yandan, Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lebbune ve sınır bölgelerini 155 milimetrelik mermilerle vurdu ve saldırılar sırasındaki patlamalar Sur kentinden duyuldu.

Hizbullah, Lübnan semalarında İsrail’e ait SİHA’yı karadan havaya füzeyle düşürdü

Lübnan Hizbullahı’nın ülkenin güneyinde İsrail’e ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA), karadan havaya füzeyle düşürdüğü bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberinde, “İslami Direniş Hareketi’ne (Hizbullah) ait hava savunma sistemleri, yerel saatle 11:35’te düşmana ait bir silahlı insansız hava aracını karadan havaya füzeyle düşürmeyi başardı.” denildi.

Haberde, Lübnan’ın güneyindeki Nabatiye beldesi hava sahası üzerinde uçarken imha edilen SİHA’nın büyük bir kısmının Zebadin ve Haruf beldelerine düştüğü ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, SİHA’nın enkazının Lübnan’ın güney sınırına yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Nabatiye bölgesine düştüğü görüldü.

İsrail'e ait silahlı insansız hava aracının (SİHA), sabah saatlerinde, Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa kasabasında bir ambulansı hedef alması sonucu 4 kişi yaralanmıştı.

Hizbullah’ın iki mensubu daha hayatını kaybetti

Hizbullah’tan yapılan iki ayrı açıklamada, Kasım İbrahim Ebu Taam ile Ahmed Muhammed Selim adlı iki mensubunun İsrail askerleriyle yaşanan çatışmada hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, mensuplarının Kudüs uğruna “şehit oldukları” vurgulandı.

Öte yandan, Hizbullah’ın ayrıca İsrail’e ait Misgav Am ve Avivim yerleşim birimindeki askeri noktalara güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı düzenlediği kaydedildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensuplarının sayısı 60’a yükseldi.

İsrail’den Lübnan’daki bir hedefe saldırı

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan topraklarından saldırı hazırlığındaki bir grubu hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan topraklarından Ras Nakura bölgesindeki İsrail bölgelerine füze fırlatmaya çalışan bir gruba hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Söz konusu saldırılara ilişkin Lübnan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'e ait İHA'nın Lübnan'ın güneyinde bir ambulansı hedef alması sonucu 4 kişi yaralandı

Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa kasabasında İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) bir ambulansı hedef alması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait bir İHA, Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa kasabasında bir ambulansı hedef aldı. Saldırıda, 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca top atışlarıyla güney Lübnan'daki Mervehin, Dahira ve Telbesin kasabalarının dış mahallelerini de bombaladı.

Söz konusu saldırılara ilişkin Lübnan resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

El-Kassam Tugayları: Gazze'nin Han Yunus bölgesinde iki İsrail aracı imha edildi

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda iki İsrail askeri aracının imha edildiğini duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "El-Kassam Tugayları, Han Yunus'un doğusundaki el-Ferahin bölgesine sızan iki siyonist aracı imha etti" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait asker araçların "Yasin 105 füzesiyle" imha edildiği kaydedildi.

Öte yandan, İsrail Jerusalem Post gazetesine göre, İsrail ordusu, bu gece Gazze'nin güney bölgesinde silahlı Filistinlilerin İsrail güçlerine anti-tank roketiyle saldırdığını duyurdu.

İsrail ordusunun saldırıya karşılık verdiği belirtilen haberde, daha fazla ayrıntı verilmedi.

Batı Şeria'da İsrail ordusuyla Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece baskınlar düzenleyen İsrail askerleri ile direnişçi Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, işgal güçleri, Ramallah, Cenin, Nablus ve Selfit kentlerine gece baskınlar düzenledi.

Selifit'in batısındaki Beni Hassan beldesinde İsrail güçleri ile girişlerine engel olmak isteyen Filistinliler arasında çatışmalar çıktı. İsrail askerleri, Filistinlilere ateş açtı, zehirli gaz bombaları fırlattı. Olaylarda bir Filistinli yaralandı, onlarcası da gazdan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi.

Ramallah'ın Bilayn ve Abud köylerine baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda biri ağır olmak üzere iki Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da Cenin kentinin Hay Şarki ve el-Merah mahallerinde, arama yapmak üzere evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilerin mukavemetiyle karşılaştı. Hay Şarki Mahallesi'ndeki bir eve giren İsrail askerleri, daha önce tutuklu olup serbest kalan Muhammed Şihab es-Sanuri'yi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesinde bir Filistinli ile Yabed beldesinde ateş açtıkları aracın içindeki bir genci gözaltına aldı.

Nablus kentinde ise İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 3 Filistinli genç yaralandı. Kentin doğu bölgesinde meydana gelen olayların ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni yaklaşık bir aydır gece gündüz bombalarken, Batı Şeria'nın tüm bölgelerine baskınlar düzenlemeyi sürdürüyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah erken saatlerde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin bu baskınlarda ikisi kadın 40 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 2 bin 80'e çıktığı kaydedildi.

Gazze'deki hükümetten "gazetecilerin korunması ve ölümlerinden İsrail'in sorumlu tutulması" çağrısı

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde medya mensuplarının hayatlarının korunması ve ölümlerinden İsrail'in sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi, Filistinli medya kuruluşlarının İsrail'in saldırılarına maruz kalmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Uluslararası insan hakları ve basın kuruluşlarına gazetecilere koruma sağlanması, İsrail'in gazetecileri öldüren ve yaralayan saldırılarının kınanması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi

Filistinli medya kuruluşlarından Al Rar (alray.ps), Al Resalah (alresalah.ps), Safa haber ajansı (safa.ps) ve Filistin el-Yevm'in (paltoday.ps) İsrail'in siber saldırılarına maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, saldırıların bu sitelerin faaliyetlerini durdurmasına neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in medya kuruluş ve mensuplarına yönelik saldırılarıyla "tüm uluslararası sözleşmelerde güvenceye alınan düşünce ve ifade özgürlüğünün açıkça ihlal edildiği" belirtilerek "Bu saldırılar Siyonistlerin hayal kırıklığını yansıtan çaresizce bir girişim." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in "Filistinli medya kuruluşlarını susturarak daha fazla suç işlemeye hazırlandığı ve şahitleri ortadan kaldırmaya çalıştığı" uyarısı yapıldı.