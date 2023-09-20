Haber: Mert Osman Erman

Adı hukuki nedenlerle açıklanamayan Metropol Polis memuru, suçlamaların yapılacağı Perşembe günü Westminster Mahkemesi'nde mahkemeye çıkacak.

Polis denetim organı, memurun ve Bay Kaba'nın ailesinin Çarşamba sabahı verilen karardan haberdar edildiğini söyledi.

24 yaşındaki Bay Kaba, birkaç polis arabası tarafından takip ediliyordu, ardından Kirkstall Bahçeleri'ne girdi ve işaretli bir araç tarafından engellendi.

Sürdüğü araca ateşlenen tek bir kurşunla vurularak hayatını kaybetti.

Bay Kaba'nın ailesi tarafından yapılan ortak açıklamada, "geç gelmeyen bir karar" olan suçlama kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"Chris ailemiz tarafından ve tüm arkadaşları tarafından çok seviliyordu. Parlak bir geleceği vardı, ancak hayatı kısa kesildi.

"Ailemiz ve daha geniş topluluğumuz Chris için adalet görmelidir" dediler.

Crown Prosecution Service (CPS), bağımsız Polis İdari Soruşturma Ofisi'nden (IOPC) yapılan bir yönlendirme sonrasında Mart ayından beri kanıt dosyasına sahipti.

CPS özel suçlar bölümünün başı Rosemary Ainslie, CPS'nin "kanıtların kapsamlı bir şekilde gözden geçirildiğini" söyledi.

Memur şu anda görevden uzaklaştırılmış durumda ve Met, ceza davaları sona erdikten sonra suistimal konularını değerlendireceğini söyledi.

Met Depo Müdürü Helen Millichap, kararı davada "önemli ve ciddi bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Met'in "IOPC soruşturmasını tam olarak desteklediğini" ve "bu davadan etkilenen herkesin düşüncelerinin bu vakayla ilgili olarak koşullarına saygı duyduğunu" ekledi.

"Şimdi mahkeme sürecinin yoluna koymasına izin vermemiz gerekiyor, bu nedenle bu aşamada daha fazla söylemek uygun olmaz" dedi.