İSTANBUL AA- Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Aguilera, "Regnum Live in Concert" etkinlikleri kapsamında Regnum Carya Pearl Event Area'da 8 Ağustos'ta hayranlarıyla buluşacak.

Dünyaca ünlü sanatçı Aguilera, 7 kez Grammy Ödülüne değer görüldü.

Müzik kariyerine 1999'da "Christina Aguilera" albümüyle başlayan sanatçı, şimdiye kadar 9 albüme imza attı.

Aguilera en çok "Genie in a Bottle", "Lady Marmalade", "Hurt", "Candyman" ve "I Turn to You" adlı şarkılarıyla tanınıyor.