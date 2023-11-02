Ankara

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeybatı ve batı şeridindeki bölgelerde teyakkuz hali sürüyor.

30 bölgede alarm seviyesi "turuncuya", Manche, Cotes-d'Armor ve Finistere bölgelerinde "kırmızıya" çıkarıldı.

Ulaşım aksadı

Fırtınanın en çok etkilediği bölgelerden Finistere'de, kara yolları trafiğe kapatıldı. Manche ve Cotes-d'Armor'da da araç sürücülerine "yola çıkmamaları" tavsiye edildi.

Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, Aisne bölgesinde bir yük kamyonu şoförünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hava yolu ulaşımı da fırtınadan olumsuz etkilendi. Bretonya bölgesindeki Brest Havalimanı sabah saatlerine kadar hava trafiğine kapatılırken, Paris'teki Charles de Gaulle ve Paris Orly havalimanlarında ise uçak seferlerinde gün boyunca gecikmeler yaşanacak.

Ayrıca Bretonya, Normandiya, Hauts-de-France, Pays de la Loire, Centre Val de Loire'de bölge içi tren seferleri iptal edildi. Paris'ten ülkenin batı kıyılarına hareket eden bölgeler arası trenlerde de iptaller gerçekleşecek.

Elektrik kesintileri yaşandı

Fırtınanın elektrik hatlarında hasara yol açması nedeniyle 780 bini Bretonya bölgesinden 1,2 milyon kişi güne elektriksiz başladı.

Kesintinin yaşandığı yerlerde elektrik hizmetlerinin yeniden sağlanması için yaklaşık 3 bin teknisyen görevlendirildi.

Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa ve İber Yarımadası'nı etkisi altına alan ve hızı saatte 170 kilometreyi bulan Ciaran Fırtınası sebebiyle yoğun sağanak ve sel uyarıları yapılıyor.