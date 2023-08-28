Haber: Damla Oya Erman

Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 48 yaşındaki Ann Johnson'ın beynine küçük elektrot implantları takarak, 18 yıl sonra ilk defa "konuşabilmesini" sağladılar. Bilim insanları, Johnson'ın düğününde konuşurken çekilen bir video kaydından sesini örnek alarak ses tonunu ve vurgularını modele dökmeyi başardılar. Bu sayede doğal iletişim imkanı sağlandı.

"Kaliforniya Üniversitesi ekibi daha sonra yapay zeka algoritmasını, beyin sinyallerini tespit edebilecek şekilde eğitti," FOX Business'tan Lauren Simonetti, 'Varney & Co' programında perşembe günü açıkladı. "39 farklı sesi öğrendiler ve bu sesleri cümlelere çevirmek için ChatGPT tarzı bir model kullanıldı."

"Sonrasında, inme öncesi sesini yansıtan bir avatar oluşturdular," Simonetti ekledi.

2005 yılında Johnson, beyin sapı inmesi geçirerek konuşma yeteneğini trajik bir şekilde yitirdi. Kaza öncesinde Johnson, Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde lise matematik öğretmeniydi ve çeşitli spor takımlarını antrenör olarak yönetiyordu.

Yıllar süren yoğun rehabilitasyonun ardından Johnson, küçük hareketler yapma ve yüz ifadeleri oluşturma yeteneğini yeniden kazandı. Aynı zamanda beslenme tüpü kullanmaktan bağımsız olarak yumuşak veya doğranmış yiyecekleri tüketmeye başladı.

Şimdi, Johnson konuşabiliyor.

Simonetti'ye göre algoritma zaman zaman yanlış kelime seçebilse de, Johnson yapay zeka yardımıyla rehabilitasyon konusunda büyük adımlar attı.

Simonetti, "Bu, konuşmayı geri kazanmada büyük bir adım ileri... Buradan nereye gidebileceğimizin sınırı yok," dedi.

Yapay zeka treni hızla ilerlerken - hatta bazı çalışmalar, yapay zekanın 2030'a kadar yılda yüzde 37'den fazla büyüyeceğini öngörüyor - Dünya Sağlık Örgütü (WHO), "sağlık için güvenli ve etik yapay zeka" çağrısında bulundu.

Ana akım medya tarafından tartışmalı bir şekilde karşılanmasına rağmen, yapay zeka, tıbbi topluluğun çoğunluğu tarafından bir varlık olarak kabul ediliyor.

Mayo Clinic gibi bazı hastaneler, sağlık sektörünü sarsacağı düşünülen bir yapay zeka sohbet botu olan Google'ın Med-PaLM 2'yi test etmeye başladı.

Programın hastaneler ve tıbbi araştırma kurumları tarafından ne zaman daha geniş çapta benimseneceği belirsizdir. Projede çalışan bir üst düzey araştırmacı, şirketin ürünü geliştirmenin erken aşamalarında olduğunu ifade etti.