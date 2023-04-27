İSTANBUL AA- İstanbul seyircinin yoğun ilgi gösterdiği, kapalı gişe oynayan Çılgın Zamanlar, Nisan ayının son haftası ve Mayıs ayında İstanbul’un yanı sıra farklı şehirlerde de seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncular Cem Özer, Kemal Başar ve Zeynep Gülmez’e İmren Çapanoğlu ve Caner Nalbantoğlu’nun eşlik ettiği Çılgın Zamanlar; 28 Nisan’da Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi’nde, 29 Nisan’da Bursa Nilüfer Sahnesi’nde, 30 Nisan’da Balıkesir Avlu Kültür Merkezi Fatih Salonu’nda, 22 Mayıs’ta ise Düzce Kültür Merkezi’nde Anadolu seyircisi için sahnelenecek. Oyun ayrıca, 6 Mayıs’ta Ataşehir Watergarden Performans Merkezi’nde, 7 Mayıs’ta da Kadıköy Baba Sahne’de İstanbul seyircinin karşısında olacak

Sam Bobrick’in müthiş eseri Çılgın Zamanlar’in hikayesi; Miles, otuz yıllık karısını yarı yaşında bir kadınla evlenmek için terk etmiştir ve oyunun başında her şeye sahip görünmektedir. Çekici bir eş, iyi bir iş, güzel bir ev, evliliğinde mutlu bir kız… Ancak olaylar pek beklediği gibi gitmez.

HABER: DİNÇER KARACALAR