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Bakanlık, martta yıl sonuna kadar 2,9 milyon 5G baz istasyonu kurmayı planladığını açıklamıştı.

ABD'de 2019-2021 döneminde yaklaşık 100 bin 5G baz istasyonu kurulurken, Çin'de kurulan 5G baz istasyonu sayısının 600 bini bulmasının yalnızca 3 ay sürdüğü dikkati çekiyor.

Yayımlanan verilerde Çin'in "5G bağlantı yarışında" ABD'yi geride bıraktığı da görülüyor.

Sadece 3 ayda 600 bini aşkın yeni 5G baz istasyonu kurulan Çin'de hedeflenen sayıya planlanandan 6 ay önce ulaşıldığı aktarılan açıklamada, haziran sonunda ülke genelindeki baz istasyonu sayısının 2 milyon 937 bine çıktığı kaydedildi.

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığınca yapılan açıklamada, ülke genelinde baz istasyonlarında artış olduğu belirtildi.

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