Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vınbin, "nükleerle kirlenmiş su" yerine "arıtılmış su" terimini tercih eden Japonya'yı muhtemel tehlikeleri önemsiz göstermekle eleştirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, tahliye planının, etik ve hukuk kurallarına aykırı olduğunu söyleyerek UAEA kararına tepki göstermişti.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki depremle tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.

Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Adı açıklanmayan diplomatik kaynak, Çin'in, ASEAN'dan Fukuşima'daki arıtılmış radyoaktif özellikli atık suyun okyanusa tahliyesi planına karşı resmi açıklama yayımlanmasını istediğini iddia etti.

Pekin, ASEAN'ın toplantısının ardından yayımlanacak bildiride "arıtılmış su" teriminin kullanımından kaçınılmasını talep etti.

BM: 2030 itibarıyla aşırı yoksullukla mücadele edenlerin sayısı hala 575 milyon olacak

BM: 2030 itibarıyla aşırı yoksullukla mücadele edenlerin sayısı hala 575 milyon olacak

Kyodo News'ün haberine göre, Çin , Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yapılacak toplantıda ASEAN üyelerinden, Fukuşima atık su tahliye planının durdurulması için daha fazla baskı yapmasını bekliyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.