Haber: Mert Osman Erman

Pekin, grip benzeri hastalıklardaki artışı Covid kısıtlamalarının kaldırılmasına bağladı ve bu durum üzerine daha fazla veri talep eden WHO, Çin'deki sakinleri aşı olmaları ve maskelerini takmaları konusunda uyardı.

Son günlerde yerel medya, hastanelerin aşırı yüklendiğini bildirmişti. Çarşamba günü yapılan bir açıklamada, WHO, "Kuzey Çin'deki çocuklarda teşhis edilemeyen pnömoni kümeleri" hakkında medyadan ve küresel salgın gözetleme sistemi ProMed'den gelen raporlar hakkında Çin'den daha fazla bilgi istediğini söyledi. Pnömoni, akciğerlerin enfeksiyon ve iltihaplanması durumunu tanımlamak için kullanılan genel bir tıbbi terimdir ve birçok farklı virüs, bakteri veya mantar tarafından neden olabilir. WHO'nun talebinin ardından devlet destekli Xinhua haber ajansı, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerini, solunum rahatsızlıkları olan çocukların teşhisi ve bakımına yakından dikkat ettiklerini söyledi.

Daha sonra Perşembe günü WHO, Çin'in "olağandışı veya yeni patojenlere" rastlamadığını ve ülkede yayılan solunum yolları hastalıklarındaki artışın "çoklu bilinen patojenlerden kaynaklandığını" söyledi. WHO, Kuzey Çin'in ekim ayından bu yana "influenza benzeri hastalıklarda bir artış" bildirdiğini belirtti. Açıklamada şunlar da denildi: "Bunlardan bazıları tarih boyunca alışık olunan sezona kıyasla daha erken, ancak diğer ülkelerde de benzer şekilde Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla beklendiği gibi. WHO, "durumu yakından izliyor ve Çin'deki ulusal otoritelerle yakın temas halinde" olduğunu söyledi. Çin ve enfeksiyon dalgası ifadesi bir araya geldiğinde, bu, Covid-19 pandemisinin anılarını canlandırabilir, ancak WHO'nun berraklık isteme talep etmesi iyi bir uygulamadır. Bir ülkedeki bir dizi hastalık hakkında daha fazla bilgi talep etmek, neredeyse her gün yapılan bir şeydir. Uzman bir WHO ekibi, günlük olarak çeşitli ülkelerde dolaşan hastalıklarla ilgili binlerce medya raporunu ve iç gözetim bilgisini tarar. Uzmanlar daha sonra, bu durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu potansiyeline sahip olup olmadığını değerlendirmek için daha fazla bilgiye ihtiyaçları olup olmadığına karar verir. Ancak bu bilgi talebini kamuya açıklamak alışılmış bir durum değildir. Genelde bu, daha önce, WHO ile bir ülkenin sağlık yetkilileri arasında özel kanallar aracılığıyla yapılırdı. BM ajansı, insanların Çin'de bildirilen virüslerle ilgili olarak daha tedirgin olabileceğini unutmamıştır; çünkü Covid-19'un hafızası henüz taze. WHO aynı zamanda pandeminin ardından daha şeffaf olmaya çalışıyor. İngiltere'nin sağlık güvenliği ajansı (UKHSA), durumu yakından izlediğini söyledi. Geçen hafta, Çin NHC, ülke genelinde çeşitli solunum yolları hastalıklarında bir artış olduğunu söyledi: özellikle influenza, Covid, genç çocukları etkileyen yaygın bir bakteriyel enfeksiyon olan mikoplazma pnömonisi ve solunum sinsityal virüsü (RSV). Yetkililer artışı Covid kısıtlamalarının kaldırılmasına bağladı. Diğer ülkeler, İngiltere ve ABD de dahil olmak üzere, pandemi kısıtlamaları kaldırıldığında benzer grip benzeri hastalıklarda artışlar gördü. University College London Genetik Enstitüsü'nden Profesör Francois Balloux, "Çin muhtemelen bu uzun süreli kapatmanın ardından şu anda çocukluk solunum yolu enfek

siyonlarının büyük bir dalgasını yaşıyor. Bu durum, solunum yolları enfeksiyonlarının dolaşımını büyük ölçüde azaltmış ve bu nedenle endemik mikroplara karşı bağışıklığı azaltmış olmalı" dedi. East Anglia Üniversitesi'nden Profesör Paul Hunter, şu anda enfeksiyonları neyin tetiklediğini kesin bir şekilde söylemek için yeterince bilgi olmadığını söyledi. Ekledi: "Genel olarak, bu benim için yeni bir [virüs] salgınına dayalı bir salgın gibi gelmiyor. Eğer öyle olsaydı, yetişkinlerde çok daha fazla enfeksiyon görmeyi beklerdim. Yetişkinlerde bildirilen birkaç enfeksiyon, önceki bir maruziyetten gelen mevcut bağışıklığı gösteriyor gibi."