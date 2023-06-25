PEKİN- Danıştay Genel Ofisi tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2030 yılına kadar, NEV’lerin gelişimini ve insanların şarj ihtiyaçlarını destekleyebilen, geniş kapsamlı, orta ölçekli, sağlam yapıya ve tam işleve sahip yüksek kaliteli bir şarj altyapısı ağı temelde mevcut olacak.



Belge, konut ve iş alanlarının yanı sıra ticari, endüstriyel ve eğlence merkezlerindeki şarj yığınlarının kapsamına odaklanarak, kentsel alanlarda iyi yapılandırılmış bir şarj ağı oluşturmaya yönelik çabalara duyulan ihtiyacı vurguladı.

Kılavuzda, kırsal alanlarda etkili kapsama alanına sahip bir şarj şebekesinin de kurulacağı belirtilirken, şarj altyapısının inşası ve uygulaması için örnek ilçeler ve kasabalar oluşturulması gereği vurgulandı.



Kılavuza göre hizmet operasyonunu iyileştirmek ve sektördeki çeşitlendirilmiş yatırımı teşvik etmek için çaba gösterilecek. Ülke ayrıca akıllı şarj altyapısının yanı sıra elektrik dağıtım ağlarının akıllı dönüşümünü de teşvik edecek.

HABER: METE YILMAZ