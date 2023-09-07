Haber: Damla Oya Erman

Bu haberin ardından Apple hisseleri çarşamba günü %3.6 oranında değer kaybetti ve New York'ta 182.91 dolarla kapanarak bir ayın en büyük günlük düşüşünü yaşadı. Daha önce çarşamba gününe kadar Apple hisseleri bu yıl %46 artış göstermişti.

The Wall Street Journal'ın raporuna göre, yöneticiler, çalışanlara bu yasağı sohbet grupları veya toplantılar aracılığıyla iletiyorlar.

CNN, Çin Dışişleri Bakanlığı ve Apple (AAPL) ile iletişime geçti, ancak henüz bir yanıt alamadı.

Bir Çin merkezi hükümet kurumları ile sürekli çalışan bir kaynak, pandemi öncesinde bile, yazılı bir politika olmaksızın Çin yetkililerinin iPhone kullanmamayı tercih ettiklerini söyledi. Kaynak, konunun hassasiyeti nedeniyle adının açıklanmasını istemedi.

Kaynak, merkezi hükümet yetkililerinin artık özellikle Huawei gibi büyük yerel şirketler tarafından üretilen akıllı telefonları tercih ettiğini ekledi.

Haziran 2022'de CNN, bazı Çin hükümet bakanlıklarının güvenlik endişeleri nedeniyle Tesla'nın tesislerine girişini yasakladığını bildirmişti.

Apple CEO'su Tim Cook, Mart ayında ülkeye yüksek profilli bir ziyaret gerçekleştirdi. Çin, şirket için önemli bir pazar ve üretim merkezi olup, şirketin toplam gelirinin yaklaşık %19'unu oluşturuyor.

Hükümet yetkilileri için iPhone yasağı, ABD'nin Çin teknolojisi aleyhine benzer hamlelerinin bir karşılığı olabilir ve Apple ile diğer büyük yabancı markalar üzerinde etkili olabilir. Çin'in Huawei ve ZTE'si uzun süredir ABD kısıtlamalarına tabi tutuluyor. Ve 2022'nin Kasım ayında, Biden yönetimi her iki şirketten gelen yeni telekomünikasyon ekipmanı onaylarını "kabul edilemez bir risk" oluşturduğu için yasakladı.

TikTok da Çin hükümetinin kullanıcı verilerine erişebileceği endişeleri nedeniyle Amerikan temsilcileri, New York Şehri, Montana, New Jersey, Ohio, Teksas ve Georgia gibi birçok Amerikan kurumu tarafından yasaklandı.