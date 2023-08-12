PEKİN- 1971 doğumlu olan zanlı Zeng, Çin’in bir askeri sanayi grubunun personeliydi. Zeng, birimi tarafından İtalya’ya okumaya gönderildiğinde ABD’nin Roma Büyükelçiliği’nden bir yetkili Zeng ile tanışmak için fırsat kolladı. Yemek, gezi ve opera gibi etkinliklerle Zeng’le yakın ilişki kurdu.



İkilinin ilişkisi giderek derinleşirken Amerikalı yetkili, Zeng’e CIA’nin Roma istasyonunun bir üyesi olarak kimliğini açıkladı. Ardından da Zeng’e büyük bir ücret ödeme ve ailesinin ABD’ye göç etmesini sağlama sözü verdi. Bunun karşılığında da Zeng’den Çin’in hassas askeri bilgilerini istedi. Zeng, bu teklifi kabul ederek ABD ile casusluk anlaşması imzaladı. Zeng, Çin’e döndükten sonra CIA personeli ile birçok kez gizlice görüşmeye devam etti ve Çin’in çok sayıda temel istihbarat bilgisini aktardı.

Çin kamu güvenliği incelemenin ardından Zeng’in casusluk faaliyetlerine dair kanıtlar elde etti ve konuyu savcılığa iletti.

HABER: METE YILMAZ