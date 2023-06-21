Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çin, Şıyan-24A ve Şıyan-24B uydularını 7 Haziran'da fırlatmıştı.

Adı Çin ce "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, yer gözlemlerinin yanı sıra uzay çevresinin izlenmesi ve yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılıyor.

Fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 477'nci başarılı taşıma görevi oldu.

PEKİN AA- Xinhua'nın haberine göre, Şıyan-25 uydusu, Long March-6 roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezinden fırlatıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.