Haber: Mert Osman Erman



57 yaşındaki profesör, bu ay yaptığı itirazı kaybetti.

Çin, Uygur nüfusu ve diğer çoğunluğu Müslüman olan etnik gruplar üzerinde insanlığa karşı suçlamalarla suçlanıyor.

İnsan hakları grupları, Çin'in son birkaç yıl içinde zorla daha bir milyon Uygur'u "yeniden eğitim kampları" olarak adlandırdığı devasa bir ağda tuttuğuna inanıyor.

Yüz binlercesine hapis cezaları verdi.

"Doktor Rahile Dawut'un cezalandırılması acı bir trajedi, Uygur halkı için büyük bir kayıp ve akademik özgürlüğü değer veren herkes için," dedi Dui Hua Foundation'ın yürütme direktörü John Kamm.

Onun hemen serbest bırakılmasını ve ailesine güvenli bir şekilde dönmesini talep etti.

Kızı Akeda Pulati, annesini her gün düşündüğünü söyledi.

"Masum annemin ömür boyu hapiste olmak zorunda kalacağı düşüncesi dayanılmaz bir acı getiriyor. Çin, merhametinizi gösterin ve masum annemi serbest bırakın," dedi Dui Hua tarafından yayınlanan bir açıklamada.

Bayan Dawut'un Aralık 2018'deki gizli duruşması, onun bir önceki yıl "ayrılıkçılık" suçlamasıyla gözaltına alınmasını takip etti.

Dui Hua, Çin hükümetinden bir kaynağın, grup tarafından bildirildiğine göre ömür boyu hapis cezasını doğruladığını söyledi.

Bayan Dawut, Uygur folkloru ve gelenekleri konusunda uzman bir isimdi ve gözaltına alınmadan önce Xinjiang Üniversitesi İnsan Bilimleri Koleji'nde ders veriyordu.

2007 yılında üniversitede Etnik Azınlıklar Araştırma Merkezi'ni kurdu ve Xinjiang genelinde saha çalışmaları yaptı. Harvard ve Cambridge dahil ABD ve İngiltere üniversitelerinde ders vermişti.

Dui Hua, Bayan Dawut'un 2016'dan bu yana gözaltına alınan, tutuklanan ve hapsedilen "Uygur entelektüelleri uzun ve artan bir liste" içinde olduğunu söyledi.

ABD, Xinjiang'daki soykırımı suçlayan ülkeler arasındadır. İnsan hakları örgütleri Amnesty ve Human Rights Watch, Çin'i insanlığa karşı suçlamaktadır.

Çin, suçlamaları reddediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Cuma günü AP'ye Bayan Dawut'un davasıyla ilgili "bilgi olmadığını" söyledi.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi (XUAR) olarak resmi olarak bilinen, kuzeybatı Çin'de bulunan Xinjiang'ta çoğunluğu Müslüman olan yaklaşık 12 milyon Uygur yaşamaktadır.

BBC tarafından 2022 yılında elde edilen bir dizi polis dosyası, Çin'in "yeniden eğitim kampları"nın kullanımıyla ilgili ayrıntıları ortaya koydu ve silahlı memurların rutin kullanımını ve kaçmaya çalışanlara yönelik "öldürme emri"nin varlığını tanımladı.