ANKARA - Şu an mevcut üç kişilik uzay gemisinden çok daha geniş bir alana sahip olacak olan yeni gemi, daha fazla mürettebat ve daha fazla malzeme de taşıyacak. İnsanlı Uzay Programı Baştasarımcısı Zhou Jianping, verdiği bir demeçte, bu kapasite genişlemesinin insanlı uzay uçuşlarının olanaklarını genişletmeye ve örneğin uzay turizmi gibi yeni dallara alan açmaya fırsat tanıyacağını açıkladı.



Öte yandan yeni bir uzaya fırlatma aracı da geliştirilme evresinde. Yeni insanlı füze, Zhou’nun dediğine göre, yerden kalkma anında daha büyük bir itme gücüne sahip olacak şekilde ve tekrar kullanılabilir bileşenlerle tasarlanıyor. Yeni araç taşınacak yük için daha geniş bir alana sahip olacağından, önceki nesil füzelerden daha verimli olacak.

HABER: ERCAN AYDIN