İSTANBUL- Hainan ticari uzay aracı fırlatma sahasında inşa edilen üçüncü fırlatma kompleksi olacak; ilk fırlatma kompleksinin ana kulesi mayıs ayında tamamlandı ve ikincisi hala yapım aşamasında.



CSN’ye göre yeni fırlatma kompleksi, Çin’in özel taşıyıcı roketlerinin fırlatma kabiliyetini geliştirmeye yardımcı olabilir ve ticari uzay fırlatma kaynaklarının eksikliğini giderecek. Ülkenin ilk ticari fırlatma sahasında yer alan 180 günlük proje, bir güç merkezinin ve test, atık su arıtma ve küçük katı roket fırlatma rampası ekipman deposu için kullanılan odaların inşasını içeriyor.



Temmuz 2023’te inşaatına başlanacak olan Hainan ticari uzay aracı fırlatma sahası, birinci sınıf bir fırlatma sahası olmayı hedefliyor ve ilk roketini 2024’ün ikinci çeyreğinde fırlatması bekleniyor.

HABER: METE YILMAZ