İSTANBUL - Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, ocak-mart ayları arasında söz konusu firmaların faaliyet maliyeti yüzde 5 yükselirken kârı ise yüzde 55,2 büyüdü. Bu firmaların Ar-Ge maliyeti ise yüzde 11,7 azaldı.

Öte yandan Devlet Posta İdaresi’nin rakamları da iç tüketimin artışını gösteriyor. İdare, kurye taşıma servislerinin bu yılın başından 8 Mart tarihine kadar 20 milyarı aşkın sayıda paket teslimatı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Kurye şirketleri, 20 milyar paket eşiğine 2023 yılının ilk 67 günü içinde ulaştı. Böylece KOVİD-19 salgınının patlamasından önce 2019’da, yılın ilk 72 günü içinde erişilmiş bu sayıya bu yıl daha önce ulaşılmış oldu.

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HABER: METE YILMAZ 