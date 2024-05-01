Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sosyal medyada yayınlan fotoğraf ve videolarda, otoyolun çöken kısımda yığılan araçlar ve enkazdan dumanların çıktığı görüldü.

Görgü tanıkları, olayın gece 02.00 sularında meydana geldiğini büyük bir gürültüyle otoyolun bir şeridinin çöktüğünü, araçların açılan çukura düştüğünü aktardı.

Otoyolun çöken bölümünde seyir halindeki 18 araç yamaçtan aşağı yuvarlanırken kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'de aşırı sağcı Bakan, esir takası anlaşması imzalanırsa hükümeti devirmekle tehdit etti

İsrail'de aşırı sağcı Bakan, esir takası anlaşması imzalanırsa hükümeti devirmekle tehdit etti

Ulusal basındaki haberlere göre, Meycou şehrinde aşırı yağışın yol açtığı toprak kayması, şehirler arası otoyol un 18 metrelik bölümünün çökme sine sebep oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.