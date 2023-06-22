Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ülkede 1 Mayıs Bayramı'nda petrokimya tesisindeki patlamada en az 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sorumluların kanun önünde hesap vermeleri için çaba gösterilmesini istedi.

Çinli yetkililer, 3 gün sürecek “Dragon Boat Festivali” öncesi meydana gelen patlamanın restoranda kullanılan mutfak gazı kaynaklı olduğunu belirtti.

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü, 12 kişiyi yaraladı‎

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü, 12 kişiyi yaraladı‎

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.