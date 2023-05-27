İSTANBUL- China Eastern Hava Yolları’na ait MU9191 sefer sayılı C919 uçağı, 28 Mayıs’ta Shanghai’dan Beijing’e uçacak. China Eastern Airlines, uçağın ilk 100 saatlik doğrulama uçuşunu Aralık 2022 yılında tamamlamıştı.



Uzun zaman testlerden geçen C919, 2022 yılı sonu itibarıyla 32 firmadan bin 35 sipariş almıştı. 2022 Shanghai Bilimsel ve Teknolojik İlerleme Raporu’na göre, ilk C919 yolcu uçağının geçen yılın aralık ayında China Eastern Havayolları’na teslim edilmesinden bu yana, C919 için alınan sipariş sayısı bini geçti. China Eastren Hava Yolları, ilk sipariş kapsamındaki diğer dört C919’u da önümüzdeki iki yıl içinde teslim alacak.



Diğer yandan Çin’de üretilen ARJ21 uçağı, ilk yurtdışı siparişi olarak Aralık 2022’de Endonezyalı TransNusa şirketine teslim edilmişti. ARJ21 uçağı için 2022 sonu itibarıyla 25 firmadan toplam 690 sipariş alındı, yerli ve yabancı 9 firmaya toplam 100 uçak teslim edildi. ARJ21 uçağıyla yaklaşık 6 milyon yolcu güvenli bir şekilde seyahat etti. 316 hatta hizmet veren ARJ21 uçağı, 118 şehre ulaştı.



HABER: ERCAN AYDIN