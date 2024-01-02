Haber: Mert Osman Erman

Şirket, pazartesi günü 2023'ün son üç ayında rekor 526.000 adet sadece bataryalı araç sattığını açıkladı.

Bu, aralık ayında satışlarda %70'in üzerinde bir artışın yardımıyla gerçekleşti.

ABD merkezli Tesla'nın en son üç aylık araç üretimi ve teslimat rakamlarını Salı günü Wall Street'in açılmasından önce açıklaması planlanmıştır.

Shenzhen merkezli BYD, yılın tamamında, sadece bataryalı araçları ve hibritleri içeren toplamda 3 milyondan fazla "yeni enerji aracı" (NEV) sattığını söyledi.

Toplam satışlarının neredeyse 1,6 milyonu sadece bataryalı araçlardı, şirketin ifadesine göre.

Endüstri analistleri, Tesla'nın 2023'ün son üç ayında yaklaşık 483.000 elektrikli araç sattığını ve yılın tamamında 1,82 milyon sattığını tahmin ettiler.

Geçen Ocak ayında Musk, Tesla'nın 2023'te 2 milyon teslimat gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi, ancak o zamandan beri daha yüksek borç maliyetlerinin şirketinin araçlarına olan talebi baskıladığını uyardı.

BYD'nin CEO'su Wang Chuanfu, 1995 yılında Şenzhen'de kuzeni ile birlikte BYD'yi kurdu.

Şirket, daha pahalı Japon ithalatları ile rekabet eden şarj edilebilir pillerin üreticisi olarak adını duyurdu.

2002 yılında hisselerini borsada satmaya başladı ve zor durumda olan devlet şirketi Qinchuan Otomobil Şirketi'ni satın alarak çeşitlendi.

BYD, 2008'den bu yana ABD'li yatırımcı Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'inin bir ortağı olarak kabul ediliyor.

Analistler, BYD'nin büyümesinin temel işi olan pillere borçlu olduğunu söylüyorlar. Pilller, bir elektrikli aracın en pahalı parçalarından biridir ve bunları kendi bünyesinde üretmek, BYD'ye çok para tasarrufu sağlar.

BYD'nin birçok rakibi, piller için üçüncü taraf üreticilere güvenir.