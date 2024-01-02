Haber: Damla Oya Erman

Ayrıca krizleri hızlı, sakin ve düşünceli bir şekilde yönetme yeteneğiyle endüstri gözlemcilerini şaşırttı.

Nadella'nın liderliği altında şirket, yıllarca Windows'un başarısının ardından teknoloji inovatörü olarak tekrar ortaya çıkıyor. Wall Street'te de bu dikkat çekti, Microsoft'un hisse senedi bu yıl %55 arttı.

Bu başarı, CNN Business ekibini etkiledi ve CEO of the Year (Yılın CEO'su) ödülünde diğer adayları, aralarında Chase CEO'su Jamie Dimon, OpenAI CEO'su Sam Altman ve Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın da bulunduğu diğer güçlü isimleri geride bıraktı.

Nadella, e-posta yoluyla CNN'e yaptığı açıklamada, "Şüphesiz ki 2023 yapay zeka yılıydı. Artık sadece soyut bir şekilde inovasyondan bahsetmiyoruz; gerçek ürün geliştirme, dağıtma ve üretkenlik kazançları görüyoruz. Ancak günün sonunda, bu inovasyon, kariyerlerimizi, topluluklarımızı ve ülkelerimizi güçlendiriyorsa yararlı olacaktır" dedi.

CNN Business ekibi, 2018'den bu yana her yıl, yılın sonunda yönetici performansıyla öne çıkan bir kişiyi seçmek için bir araya geliyor. Bu yılın seçimi, Nadella'nın kararlarının yapay zeka dünyasını büyük ölçüde etkilemesi ve şekillendirmesi nedeniyle yapıldı.

Nadella'nın çeşitli başarılarına odaklanan Wealth management firması DA Davidson'ın kıdemli araştırma analisti Gil Luria, "Microsoft'u bu yeni çağa nasıl yönlendirdiği son derece dikkat çekiciydi. Microsoft'un bu yeni döneme nasıl öncülük ettiğini yönetme yeteneği olağanüstüydü" şeklinde konuştu.

Nadella'nın geçmişi, geleneksel Silicon Vadisi hikayelerinden birine uymuyor. Hindistan doğumlu Nadella, ABD'ye gelerek Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi yüksek lisansı yaptı ve daha sonra Chicago Booth İşletme Okulu'ndan MBA derecesi aldı.

1992'de Microsoft'a mühendis olarak katılan Nadella, 2013 yılında CEO olarak atandığında şirket, düzenleyiciler tarafından bir tekel olarak nitelendirilmişti. Ancak Nadella'nın liderliğinde, Microsoft yavaş adapte olma şöhretinden kurtuldu ve teknoloji şirketleri ile ortaklıklar kurarak yapay zekayı ticarileştirmeye odaklandı.

Özellikle 2017'de yayımlanan "Hit Refresh: Microsoft'un Ruhunu Yeniden Keşfetme ve Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek Hayal Etme Çabası" adlı kitabında, şirketi içsel olarak yeniden şekillendirmeyi ve çalışanların daha iyi işbirliği yapabileceği bir yapı oluşturmayı hedeflediğini yazdı.

Nadella'nın bu yılki başarıları, 13 milyar dolarlık büyük bir yatırımla öne çıkan OpenAI ile işbirliğini güçlendirmesiyle dikkat çekiyor. Bu yatırım, ChatGPT'nin Kasım 2022'deki viral lansmanının ardından, Word, PowerPoint ve Excel gibi Microsoft'un öncü ürünlerinin AI destekli versiyonlarını hızla piyasaya sürmesine yol açtı. Bu adımlar, Microsoft'u Google ve Amazon gibi rakiplerinden öne çıkardı ve endüstri genelinde bir rekabet başlattı.

Bu başarılarıyla Nadella, CNN Business ekibinin CEO of the Year seçiminde birinciliği kazandı. Bu seçim, şirketin AI dünyasındaki liderliğini ve etkileyici performansını öne çıkaran bir karardı.