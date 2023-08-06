PEKİN- İkinci uçak, ilk müşterisi olan Eastern Airlines’a Shanghai’de teslim edildi. Havacılık çözüm hizmeti ve veri sağlayıcısı VariFlight’a göre, ikinci C919 uçağı, Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanını ile güneydoğu Çin eyaleti Sichuan başkenti Chengdu’daki Tianfu Uluslararası Havalimanı arasında yolcu taşıyacak. İkinci C919 uçağı ilk uçuşu için Shanghai’de havalanarak yaklaşık üç saatlik uçuştan sonra saat Chengdu'ya vardı.



Dünyada bu modelin ilk alıcısı olan Eastern Airlines, ikinci C919 uçağının 16 Temmuz’da teslimatı yapılmadan önce, 14 Temmuz tarihi itibarıyla Çin’in Sivil Havacılık Dairesi tarafından ticari işletmeye uygunluğu bakımından tüm gerekli ruhsatlar elde edilmişti. China Eastern, ilk C919 uçağını ise 9 Aralık 2022 tarihinde teslim almış ve bu uçak ilk ticari uçuşunu, 28 Mayıs 2023 günü, Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı ile Beijing Uluslararası Havalimanı arasında gerçekleştirmişti.

HABER: METE YILMAZ