Ankara

Wall Street Journal'ın haberine göre, Çin ile Küba, Küba'nın kuzey kıyısında ortak askeri eğitim merkezi kurulması için görüşmeleri sürdürüyor.

İsminin açıklamasını istemeyen ABD'li yetkililer, Çin ve Küba'nın ortaklığında kurulacağı iddia edilen merkezde, ABD'ye bu kadar yakın bir konumda Çinli birliklerin konuşlanması ve istihbarat operasyonları düzenlemesinden endişe duyuyor.

Yetkililer, söz konusu merkezin kurulması durumunda Çin askerlerinin, ABD'nin Florida eyaletinin sadece 160 kilometre uzağında yer alan Küba'da olmasının "kaygı verici" olduğunu belirtiyor.

ABD istihbarat raporları, Biden yönetiminin eğitim merkezi anlaşmasını engellemek için Kübalı yetkililerle görüştüğünü aktarırken, Beyaz Saray konu hakkında açıklama yapmadı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Antony Blinken'ın, Çin ziyaretinde, Pekin yönetiminin Küba'daki istihbarat faaliyetlerine yönelik ülkesinin endişelerini dile getirdiğini açıkladı.

Küba'da kurulması planlandığı iddia edilen merkezin, Çin'in "Proje 141" adlı girişimi kapsamına girdiği belirtildi. Projenin parçası olarak önceden Çin'in Kamboçya'da deniz karakolu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde askeri merkez ve Cibuti'de askeri üs kurduğu biliniyor.

Küba'da üs iddiası

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 9 Haziran'da, Çin'in Küba'da üs kuracağı iddiasına ilişkin yaptığı açıklamasında, "Bu doğru değil." demişti.

Kirby, 13 Haziran'daki açıklamasında ise "Çin'in Küba'da ve açıkçası yarım kürenin başka yerlerinde bazı istihbarat toplama yetenekleri elde etmeye çalışması yeni bir gelişme değil." şeklinde konuşmuştu.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, basına yaptığı açıklamada, Çin'in, ABD ile ilgili casusluk faaliyetleri yürütebilmek için ülkesinde üs kurmak üzere Havana yönetimiyle prensipte anlaştığı iddialarını reddetmişti.

AA