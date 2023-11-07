Haber: Mert Osman Erman

Ve onlar yiyecek için değil, garsonlar için gidiyorlar.

Restoranın ortasında bir yüzme havuzu bulunuyor. Akşam, garsonlar, hepsi fit genç erkekler, şortlarına çıkıp havuza girerek yemek yiyenlere bir fotoğraf çekimi ve bahşiş sunma teklifinde bulunduklarında doruğa ulaşıyor.

76 Garage'ın o kadar popüler olduğu bir dönem vardı ki bir masa alabilmek için bir ay önceden rezervasyon yapmanız gerekiyordu. Bu günlerde masaların yarısı boş.

Tayland'ın övgü alan turizm endüstrisi en büyük müşterilerini özlüyor: Çinlileri.

Çin, nihayet Ocak ayında sıfır Covid kısıtlamalarını kaldırdığında, vatandaşlarının yurtdışına seyahat etmelerine izin verdiğinde Tayland yüksek umutlar taşıyordu. Covid pandemisi sırasında kaybedilen toprakların bir kısmını turizm endüstrisinin geri kazanmasına yardımcı olacak bir iş artışını bekliyordu.

Hükümet, yıl sonuna kadar beş milyon Çinli turistin gelmesini bekliyordu - hala 2019'da gelen neredeyse 11 milyonunun neredeyse yarısı kadar. Ancak geçen yıl sadece 270,000 turist geldiğinde, bu büyük bir iyileşmeydi.

Bu pembe senaryo, çok fazla iyimser olduğu ortaya çıktı. 2023'ün ilk dokuz ayında 2,5 milyondan azı geldi.

"Turizm bakanlığımız pandemi sonrası ziyaretçi sayısının hızla toparlanacağını söyledi," diyor Bangkok'taki Büyük Saray'da 42 yıldır çalışan ve Çince konuşan bir tur rehberi olan Anucha Liangruangreongkit.

"Ama hayal kuruyorlar. Ben bir rehberim - bilmem gereken benim. Eğer normal olsaydı, geçmişte olduğu gibi dolu olurdu, değil mi? Şimdi buna bir bakın. Burada çok insan var mı? Hayır."

Sorunun bir kısmı, Covid sonrası düşük maliyetli uçuşların eksikliği ve yavaşlayan Çin ekonomisinden kaynaklanıyor.

Yeni Tayland hükümeti, beş aylık bir vize muafiyeti duyurusunun daha fazla turisti çekmesini umuyordu. Ancak 3 Ekim'de Bangkok'un en ünlü alışveriş merkezinde bir Çinli iki çocuk annesinin öldürüldüğü bir silahlı saldırı, Tayland ve diğer Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilgili bir imaj sorununu artırdı.

Şimdi birçok Çinli için bu ülkeler güvensiz olarak kabul ediliyor. Ağustos ayında, Çin'de No More Bets adlı yeni bir film büyük bir gişe başarısı oldu ve ilk birkaç günde milyonlarca dolar kazandı. Film, bir Çinli modelin ve bir bilgisayar programcısının yüksek ücretli iş vaadiyle bir bilinmeyen Güneydoğu Asya ülkesindeki bir sahtekarlık merkezine çekilmesini ve köle benzeri koşullarda çalıştırılmasını anlatıyordu.

No More Bets, son iki veya üç yılda Kamboçya'daki bu tür sahtekarlık merkezlerinde tuzağa düşen binlerce kişi hakkında korkutucu raporların ardından geldi, çoğu Çinliydi, ve Tayland'ın Myanmar ve Laos'un kanunsuz sınırları boyunca. Çin'deki sosyal medya da kaçanların işkence ve kötü muamele hakkında dehşet verici hikayeler taşıdı.

Tayland'da vlog yapmayı seven bir Çinli öğrenci olan Abby, Tayland'ın popüler imajının, TikTok akışının altındaki yorumlarda nasıl değiştiğini gözlemledi.

"Yorumlar akışımda çok olumlu olurdu," diyor. "Videolarımı izledikten sonra birçok insan Tayland'a gerçekten gelmek istediklerini söylerdi."

Ancak şimdi, insanlar, havuzdaki üstsüz garsonların, masum yemek yiyenlerden böbreklerini vermesi için bir düzen olabileceinden endişeleniyorlar: "İnsanlar bana "böbrek toplama" sahtekarlığı mı yapıyorsunuz? Tayland'dan Myanmar'a insanlar mı gönderiyorsunuz?" diye sorardı. Geçmişte Çinli turistler Tayland'da kötü bir üne sahipti. Genellikle büyük, gürültülü gruplar halinde seyahat ederler ve kaba ve itici olarak görülürlerdi. "Sıfır dolar turizmi" olarak adlandırılan şikayetler vardı - ki bu, çoğu gelirin Çin'deki işletmelere gittiği her şey dahil paketlerle geldikleri anlamına gelir - ve Çin'e çok fazla bağımlı olmanın riskleri hakkında kamusal bir tartışma vardı.

Şimdi güvenlik endişeleri birçoklarını uzak tutuyor ve Tayland'ın tur

izm endüstrisi Rusya ve Hindistan gibi diğer pazarlara odaklanmış durumda.

Ancak Tayland gibi turizme bu kadar bağımlı bir ülke, dünyanın en büyük pazarını göz ardı edemez. Çinli ziyaretçiler aslında Tayland'da en fazla harcama yapanlardan biridir, günlük 180 doların üzerinde harcarlar.

"Türkiye'den Tayland'a gelen gezginler aslında piyasaın üst düzeyindedir," diyen ailesi, lüks otel ve hizmetli daireler zinciri işleten Kasemkij Group'un bir parçası olarak faaliyet gösteren Tirawan Taechaubol diyor.

"Olağanüstü yiyecek ve aktivitelere çok para harcadıklarını fark ettik. Cape Fahn gibi özel bir adadaki tatil köyümüzde bile doğum günleri veya düğünler için adayı satın alan Çinli müşterilerimiz var, hatta sadece evlenme teklifi için bile."

Dediği gibi, Tayland'ın turizmi artık popüler folklorun gürültülü, ucuz alışveriş yapan Çinli kalabalıklarından farklı bir tür müşteri görmeye başlıyor. Central Bangkok'da yeni inşa edilen 55 katlı bir apartman bloğunun girişinde, Çinli bir emlakçı olan Owen, Şanghay'dan gelen iki yeni müşterisi Lincoln ve Wonson'u karşılamak için bekliyor. Tayland'ı ilk kez ziyaretleri olan bu eşcinsel çift, Tayland'daki LGBTQ+ eğlencesinin baş döndürücü çeşitliliğini deneyimlemek istediklerini söylüyorlar. Ancak daha ciddi bir amacı var. Çin'de eşcinsel çiftlerin çocuk sahibi olmaları çok daha zordur ve potansiyel bir ev arıyorlar.

Owen, Tayland'ın Çinli LGBTQ+ gezginleri için ilk tercih olduğunu söylüyor ve şu anda müşterilerinin üçte ikisi oluşturduklarını belirtiyor.

Lincoln, "Burada birçok eşcinsel, lezbiyen ve bazı transgender insanlar gördük," diyor. "Evet, bu çok açık bir ülke olduğunu düşünüyorum ve özgür. Buraya geldiğimizde özgür hissettik gibi." dedi.

"Wonson ekliyor: "Sanırım en önemli şey atmosfer. Çünkü burada yaşamak bizim için zor, ailemizden, geleneksel kültürden gelen sosyal baskılarla yüzleşmek zorundayız. Belki burada hayalimizdeki gibi bir yaşamımız olabilir, sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmaz, aynı zamanda çocuklarımızın ihtiyaçlarını da karşılayabiliriz. Ve burada çocuklarımıza, diğer insanlar gibi çok normal olduğumuzu söyleyebiliriz."

Bu tür ziyaretçiler, bölgedeki seyahat trendlerini izleyen Check-in Asia adlı şirketi olan Gary Bowerman'a göre Çinli gezginlerin giderek artan bir oranını oluşturacaklar.

"Üç yıl boyunca çok güvenli bir ülkede sıkışıp kaldılar ve bu, güvenlik ve koruma algılarını muhtemelen değiştirdi, bu nedenle sahtekarlık ve kaçırılma söylentilerinin bir etkisi olacaktır," diye ekliyor. "Ancak Çin'den gelen genç gezginler hakkında söyleyebileceğim bir şey var, o da denemeye hazır olmalarıdır."

Ve Bowerman'a göre, Tayland'ın en büyük çekiciliği, "macera ve yönetilebilir tehlike" unsuru.