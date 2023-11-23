Haber: Mert Osman Erman

Anlaşma, Çin'den son onay öncesinde dünya genelinde düzenleyiciler tarafından incelendi. ABD-Çin gerilimlerinden etkilenebileceği endişeleri vardı.

Onay, geçen hafta ABD'deki Apec zirvesinde Başkan Joe Biden ve Xi Jinping'in bir araya gelmesini takip ediyor.

California, San Jose merkezli olan Broadcom, yarı iletken çipler tasarlar, geliştirir ve tedarik ederken aynı zamanda altyapı yazılım çözümleri sunar.

VMware de Palo Alto, California merkezli bir Amerikan şirketidir ve bir kullanıcının bir bilgisayarı başka bir bilgisayarda çalıştırmasına olanak tanıyan sanallaştırma yazılımı geliştirir; bu da bilgisayar sistemlerinin verimliliğini artırır.

Broadcom'un başkanı ve CEO'su Hock Tan, ekiplerini bir araya getirerek "dünyanın önde gelen altyapı teknoloji şirketini" inşa etmekten heyecan duyduklarını söyledi.

Birlikte, kullanıcıların "herhangi bir uygulamayı çalıştırabilecekleri" özel ve hibrit bulut ortamları oluşturmayı umuyorlar.

Anlaşmayı tamamlamak için şirket, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Avrupa Birliği, İsrail, Japonya, Güney Afrika, Güney Kore, Tayvan, Birleşik Krallık'ta yasal birleşme onayları aradı ve aldı.

VMware'in hisseleri artık New York Borsası'nda (NYSE) işlem görmeyecek, şirketin ifadesine göre.

ABD ve Çin, 2018'den beri bir ticaret savaşında bulunuyor, o zaman ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e tarifeler ve diğer ticaret engelleri uyguladı.

Her şeyden arabalara, akıllı telefonlara, savaş uçaklarına kadar kullanılan gelişmiş çipler, en son aranan malzeme oldu.

Geçen ay, Çin, Biden yönetiminin ihracatlarına yeni kısıtlamalar getirme kararına karşı çıktı.

Ancak Apec zirvesinde buluşan iki lider, birlikte iklim değişikliği ile mücadeleden askeri iletişimi yeniden başlatmaya kadar bir dizi konuda anlaşmaya vardı.

Başkan Biden, Başkan Xi'yi "bir diktatör" olarak adlandırmasına rağmen, Çin devletine ait medya bunu ilişkileri için bir "tarihi" zirve olarak övdü.

Broadcom, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimlere karıştı.

2017'de şirket, rakip Qualcomm için şimdiye kadar yapılmış en büyük satın alma anlaşmasını açıkladı.

Ancak dört ay sonra, anlaşma, ABD ulusal güvenlik yetkilileri bir anlaşmanın Çin'in 5G teknolojisini geliştirmekte Amerika'yı geçmesine yardımcı olabileceği konusunda uyarı yaptıktan sonra Trump tarafından engellendi.

Birkaç hafta sonra Broadcom, Singapur'dan ABD'ye taşınmaya karar verdi.