Haber: Mert Osman Erman

Eyalet, bir fare ve sıçan vebasıyla aylardır mücadele ediyor.

Yerli kemirgen popülasyonundaki artış, fareleri daha fazla yiyecek aramak için sahil bölgelerine hareket etmeye zorladı, ancak birçok fare bu yolculuğu sağ kalamadan geçirmiyor, yerel medyada alıntılanan uzmanlara göre.

"Dostum, her yerde fare var," diyen Normanton kasabasından bir sakin olan Derek Lord, AFP haber ajansına şöyle dedi.

"Kiralık araçlarımız var ve fareler bir aracı bir gecede harap etti, motor bölmesindeki tüm kabloları çıkardılar," diyen 49 yaşındaki Bay Lord, evcil ördeklerinin kafeslerine farelerin girdiği sırada "çılgına döndüğünü" ekledi.

Fareler, son birkaç haftadır komşu Karumba kasabasını da istila etti ve bazı sakinler, bunun bölgedeki turizmi olumsuz etkileyebileceğinden endişe duyuyor. Karumba, bir balıkçılık ve kuş izleme cenneti olarak biliniyor.

Uyarı: Bazı okuyucular, aşağıdaki görüntü ve detayları rahatsız edici bulabilir.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, suların kenarına yığılmış ölü fareleri gösterirken, etraflarında sinekler ve diğer böceklerin sürüsü görülüyor. Başka bir klipte ise onların bir nehirde yüzdüğü büyük bir sayı gösteriliyor.

Fare popülasyonundaki artış, üreme için uygun ıslak hava koşullarıyla bereketli bir hasadın birleşiminden kaynaklandı.

Queensland'da daha fazla yağış beklenirken, bazı insanlar en kötüsünün henüz gelmediğine inanıyor.

Avustralya'nın ulusal bilim ajansının 2021 tarihli bir makalesine göre, Queensland ve Yeni Güney Galler - Avustralya'nın güneydoğusundaki bir eyalet - bölgelerinin bazı kısımları, sıçan sayısında bir patlama yaşıyor.

Sıçan popülasyonları, 2011'den beri görülmeyen vebalı koşullara ulaştı, dedi.

Karumba'daki bir balıkçılık turu işletmecisi Jemma Probert, AFP'ye şöyle dedi: "Duyduğumuza göre hâlâ gelecek daha fazla var."

"Karumba'dan ayrılmak iyi bir şey değil," diye ekledi.