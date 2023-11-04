Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen otomobilleri, kasımdaki avantajlı kampanyalarla, yeni bir otomobil veya hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor.

Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X için, kasımda 25 bin TL tutarındaki yakıt kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Citroen C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X ise, 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi ile satın alınabiliyor.

Citroen C4'e ise, 25 bin TL tutarındaki yakıt kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli krediyle sahip olunabiliyor.

Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.

Citroen'in konfor, tasarım ve işlevselliği bir araya getiren SUV modeli C5 Aircross, 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 220 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Güçlü SUV tasarımı, çok yönlü kullanımı, sürüş güvenliği ve konforunu destekleyen gelişmiş teknolojilere sahip Citroen C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile satın alınabiliyor.

Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcılarına konforlu bir sürüş sunan Citroen C3 modelinde ise, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanları sağlanıyor.

Ticaride 0 faizli kredi fırsatı

Citroen Berlingo Kombi de, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroen Berlingo Van, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Citroen, Jumpy Spacetourer ve Jumpy modellerini, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuyor.

Citroen, yüksek kapasite ve konforu buluşturan Jumper modelini, 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.