İSTANBUL AA- Sentries Telif ve Lisans AŞ. Genel Müdürü Kenan Gökduman, ​​​​​​Niloya'nın başlangıcından bugüne geçirdiği süreci AA muhabirine anlattı.

Niloya'nın eşine az rastlanır bir başarı elde ettiğini ve 10 yıl boyunca çocukların sevgilisi, anne babaların gözdesi olduğunu söyleyen Gökduman, "Niloya, aslında pek çok çocuğun özlemini duyduğu bir hayat yaşayan, nehir kenarında kurulu, şirin bir köyde dünyaya gelmiş bir kız çocuğu. Oyunlar oynamayı, şarkılar söylemeyi çok seviyor ve kaplumbağası Tospik en yakın arkadaşı. Bazen bir kelebeği kovalayarak, bazen de kaplumbağasının sırtında hayaller diyarında gezerek mutlu oluyor." dedi.

"Niolya, aslında hepimizin evinden biri"

Gökduman, Niloya'nın kazandığı başarıdan gurur duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hepimizin iyi bildiği gibi çocukların dünyası oyundur. Çocuk, bilgi, beceri, hayallerini oyun oynayarak geliştirir. Çocuklar aynı zamanda etrafıyla ilgili herhangi bir konuda öğrenme merakıyla durmadan sorular sorar. Yerli çizgi film kahramanı Niloya da neşe dolu, mutlu dünyasında öğrendikçe mutlu oluyor. Çizgi kahraman, aslında hepimizin evinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Çıkış noktasını da burası oluşturuyor. Hepimizin onda bir şeyler bulabileceği, her hikayesinde bir şeyler öğreten çizgi kahraman, miniklerin en yakın arkadaşı oldu. Sadece miniklerin değil ailelerin de büyük beğenisini kazanıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Niloya, hem Türkiye’de hem de dünyada bilinen, izlenen, bu topraklara ait bir çizgi film kahramanı."

Yapımın hedef kitlesi olan alfa kuşağını yakından takip ederek, içerik oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Gökduman, geleneksel ve sosyal medya stratejilerini de bunun üzerinden belirlediklerini dile getirdi.

"Senaryosu, psikologlar ve pedagogların görüşleriyle hazırlanıyor"

Kenan Gökduman, çizgi filmlerde verilen mesajların önemine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Çocuklar çizgi film izlerken hem eğlenir hem de gelişimlerine yönelik önemli kazanımlar sağlar. Çünkü amaç sadece eğlenmek değil, eğlenirken, oyun oynarken eğitici içerikleri de çocuklarımıza verebilmek. Aynı zamanda özellikle okul öncesi dönemindeki çocuklarda sevdiği kişileri, kahramanı olan karakterleri taklit etme isteği oldukça fazladır. Televizyonda severek izledikleri bir çizgi kahraman onların rol modelleri haline gelebiliyor. İşte burası çok önemli. Hal böyle olunca aileler için çocuklarının ne izlediği, içeriklerde hangi mesajların verildiği çok önemli oluyor. Çünkü eğitici içerikli çizgi filmler çocuğun sosyal hayatına, davranışlarına ve bilişsel gelişimine önemli katkılar sağlarken, uygun olmayan yapımlar olumsuz etki yaratabiliyor. Biz de bu konuda hassas bir süreç yürütüyoruz. Çocukların hayal dünyalarının gelişmesine de destek olmayı amaçlayan Niloya'nın senaryosu psikolog ve pedagogların görüşleriyle hazırlanıyor."

"Türkiye'den sonra en çok Almanya, Hollanda, Fransa ve Azerbaycan'da izleniyor"

Gökduman, Niloya'nın televizyon yayınlarına da değinerek, "Her sabah TRT Çocuk ekranlarında minik dostlarımızla bir araya geliyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. 2024, 2025 ve 2026 yatırım planlamalarımız içinde de içerik danışmanları eşliğinde çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Yeni dönemde de izleyicilerimiz bizleri gerek TRT Çocuk ekranlarından gerekse dijital platformlardan takip edebilir." ifadelerini kullandı.

YouTube'da da Niloya'nın yayınlandığını ve 5,5 milyon abonesi bulunduğunu aktaran Gökduman, şöyle devam etti:

"YouTube istatistikleri, çocukların çizgi film izleme alışkanlıkları üzerine de önemli bir veri akışı sağlıyor. Abonelerin yüzde 55'ini kadınlar, yüzde 45'ini de erkek kullanıcılar oluşturuyor. Bu veri de bize babaların da oldukça ilgisini çektiğimizi, çocukların babalarıyla da birlikte keyifli vakit geçirdiğini gösteriyor. Türkiye'den sonra en çok Almanya, Hollanda, Fransa ve Azerbaycan gibi ülkelerden izleme alıyoruz. Son verilere göre sadece Niloya video kanalımızda 4,85 milyar görüntülenme ve 26 milyar dakika izlenme rakamlarına ulaşmış durumdayız."

Kenan Gökduman, yapımın Türkçe, İngilizce, Portekizce, Arapça, İspanyolca ve İtalyanca'nın yanı sıra işitme engelli çocuklar için de işaret dili ile yayınlandığına dikkati çekerek, "Toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılması için Niloya, işaret dili tercümesiyle önemli bir farkındalığa imza atarak, erişilebilirliği ve kapsayıcılığını ön plana çıkarıyor. Niloya ve arkadaşlarının, 'Çizgi film izlemek her çocuğun hakkı' düşüncesiyle hazırlanan işaret dili bölümlerimiz ile işitme engelli çocukların kelime dağarcıklarının gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz ve bunu çok önemsiyor, toplumsal bir görevimiz olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim için tüm çocuklar çok özel"

Geçen yıl vizyona giren Niloya sinema filminin, yakında Amazon Prime Video'da izleyiciyle buluşacağını söyleyen Gökduman, şunları söyledi:

"2 yıllık yoğun ve kalabalık bir ekip çalışmasının ardından, süper kahraman olmaya özenen Niloya ve arkadaşlarının maceralarını konu edinen sinema filmimizi 11 Kasım 2022'de sevenlerimizle buluşturduk. Çocukların duygusal gelişimine her zaman önemli katkılar sağlayan Niloya'nın bu yepyeni mesajında çocukların kahraman olma istekleri var. Bizim için tüm çocuklar, sahip oldukları kendilerine has özellikleri ve potansiyelleri ile çok özel. Filmimizde de çocukların kahraman olmak için insanüstü güçlere ihtiyacının olmadığını, aklın ve bilimin yolundan ilerlediklerinde oyuncakların atası sayılan ilk robotları yapan El Cezeri gibi ya da gökyüzünü çok seven ve ilk uçak, paraşüt, helikopter tasarımlarını yapan Leonardo da Vinci gibi yüzyıllar önce yaşamış ancak çağlar boyu unutulmayacak buluşlara imza atabilecek bilim insanları olabileceklerini onlara aktarmak istedik. Bizim için sinema filmindeki en büyük başarı, rakamların ötesinde bu mesajın çocuklara aktarılması, onların sahip olduğu yeteneklerin farkına varmalarını sağlamak ve dünyaya, insanlığa fayda sağlayabileceklerine inanmalarına teşvik etmek."

Gökduman, Niloya'nun mobil oyun uygulaması ile App Store ve Play Store'da da yerini aldığını kaydederek, "Kısa sürede indirilme sayısı olarak hedeflerimizi tutturduğumuz uygulamamızda da ses eşleştirmeden yapboza, nesne toplamadan kıyafet giydirmeye, fark bulmadan nesne boyamaya kadar 8 farklı oyunla sevenleriyle buluşuyor. Eğitici öğretici oyunları ile çocukların dijital hayatta geçirdiği zaman dilimine olumlu katkılar sağlamayı amaçlayan Niloya mobil oyun uygulaması, IOS ve Android işletim sistemine sahip herhangi bir akıllı telefon ya da tablet aracılığıyla indirilebiliyor. Oyunlarımızın düzenli olarak güncellenerek yeni seviyelerin ekleneceği uygulamada, duyurular sayesinde aileler ve minik dostlarımızın da Niloya ile ilgili tüm gelişmelerden anında haberdar olabilmelerini hedefliyoruz." diye konuştu.