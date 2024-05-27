Bir restorana, cafeye gittiğinizde çocukların elinde ya tablet ya telefon, sosyalleşmeden uzak, ufacık bir ekrana dayalı hayatlara hapsedildiğini görüyoruz.

Düzce Belediyesi’nin çocuklar için organize ettiği çok kıymetli bir etkinliğe katıldım. “Çocuk Yıldızlarla Teknoloji Detoksu” dizilerden filmlerden tanıdığımız, yetenekleriyle kendilerini kanıtlamış çocuk oyuncularla bir doğa kampına çıkıldı, ellerindeki telefonlar bırakıldı. Ahmet Efe Metekoğlu, Çınar Yükçeker, Ebrar Alya Demirbilek Ve Mina Akdin’in bulunduğu bir kadroyla Düzce’de doğayla buluşuldu. İlk önce Düzce’de ormanın içinde, en eski konaklarından biri olan Bey Konağı’nda, yöresel lezzetlerin yer aldığı bir kahvaltıyla güne başlandı. Çocuklar bahçede yakartop, futbol, ip atlama gibi bizi geçmişe götüren oyunlar oynandı. Ardından Konuralp Antik Tiyatro’ya giderek, tarihi M.Ö 3.yüzyıla uzanan kırık basamaklar arasında dolaşıldı. Düzce Belediyesi’ne ait olan balon evlerde, doğayla iç içe bir gece geçirirdi. Tam bir kültür gezisi haline dönüşen günü, son olarak Aydınpınar şelalerini gezerek noktaladılar. Ersin Çelik’in daveti ve Düzce Belediye’sinin katkılarıyla çocuklar farklı bir gün geçirmiş oldular.

Özellikle setlerde çok yoğun çalışan ve telefonlarla sınırlı olan dünyalarında geniş bir pencere açılan çocuklar için çok eğlenceli, iki günlük bir teknoloji detoksu yapılmış oldu.

HABER:GİZEM YILDIZ