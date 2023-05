İSTANBUL AA- Ressam Çağatay Odabaş, bir uzaylının 10 yaşındaki Elliot ile macerasını konu alan Steven Spielberg'in yönettiği 1982 yapımı bilim kurgu filmindeki E.T.'nin, sakız, bardak, oyuncak ve poster ile filmdekiyle aynı boyutlarda bir uzaylı heykelinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 400 objelik koleksiyonunu atölyesinde sergiliyor.

Türkiye'de 1984'te vizyona giren E.T'yi çocukluğunda izleyen ressam Çağatay Odabaş, etkisinde kaldığı filmin sevimli karakterine olan ilgisini koleksiyona dönüştürdü.

Puantilizm (noktacılık) tekniğiyle yüzlerce boyayı kullanarak resim çalışmalarına da devam eden Odabaş, Kadıköy'deki atölyesinde dünyanın pek çok yerinde çıkmış yayınlar, kitaplar, hediyelik eşyalar, oyuncaklar, video kasetler, çizimler, DVD'ler ve plaklar gibi yaklaşık 400 ürünün yer aldığı E.T. koleksiyonu oluşturdu.

Odabaş, pop kültürü içindeki karakterleri betimleyen figürlerden oluşan funko pop koleksiyonu da atölyesinde sergiliyor.

AA ekibine atölyesinin kapılarını açan Odabaş, 1984'te Kadıköy Süreyya Sineması'nda 4 yaşındayken izlediği E.T'nin sinemada seyrettiği ilk film olduğunu belirterek, "İnsanın unutamayacağı bir deneyim oluyor. Ondan sonra da filmin bu aşkı, sevdası devam etmeye başlıyor." dedi.

Koleksiyon oluşturmaya 10-12 yıl önce başladığını anlatan Odabaş, şöyle devam etti:

"Önce E.T. ile ilgili sevdiğim şeyleri topluyordum. Daha sonra onu da alalım, bunu da alalım derken iş biraz çığırından çıktı. Koleksiyonda çok enteresan parçalar var. Film bu yıl 40. yılını kutladı. 40 senelik bir film olduğu için ürünleri ve filmle ilgili objeleri bulmak son derece zor. Burada 1982'de çıkmış sakızdan tutun ilk basım kitaplara, filmdeki E.T. ile gerçek boyuttakine kadar çeşitli oyuncaklar, hediyelik eşyalar var. Dünyanın pek çok yerinde çıkmış yayınlar, kitaplar, heykeller. hediye kutuları ve çorap, aklınıza gelebilecek her şey var. 40 senelik bir film olduğu ve yeniden çevrilmediği için çevrimi bu objeleri bulmak çok zor. Masraflı ve maliyetli bir iş. Çoğu ürün yurt dışında bulunuyor. Onları bulup buraya getirmek biraz masraflı oluyor."