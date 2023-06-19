İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi ” Çekmeköy’de de faaliyete başlıyor. Proje kapsamında Çekmeköy’de okul öncesi eğitim almamış çocuklar ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen okul öncesi çağdaki çocuklar için ücretsiz yaz okulu eğitimi verilecek. Daha önce anaokulu eğitimi almış çocuklar ise okullarda yeterli kontenjan olması durumunda bu hizmetten yıl içinde uygulanan yönetmeliklere göre faydalanabilecekler.

Öğrencilerin ve eğitimin verileceği okullarda bütün ihtiyaçların karşılanacağı projede eğitimler Temmuz ve Ağustos aylarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren; Hüseyin Avni Sipahi Ortaokulu, Kemerdere İsmihan İsmet Süzer İlkokulu, Alemdar Çatalmeşe İlkokulu, Ayşe Nezahat Kurukahveci İlkokulu, Ali Kuşçu Anaokulu, Taşdelen 125. Yıl Anaokulu, Vatan Anaokulu, Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Anaokulu, Ömerli Hikmet Tevfik Ataman Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çekmeköy Anaokulu’nda gerçekleştirilecek.

Okullara kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar; kayıt yaptıracakları okullardan evrakları temin edip kolayca kayıtlarını yaptırabilecekler. Kayıtlar için herhangi bir kayıt tarihi aralığı bulunmuyor.

HABER: METE YILMAZ