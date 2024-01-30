Haber: Damla Oya Erman

Şu ana kadar, sosyal medya platformları genellikle aynı yanıtı verdi: Gençlere ve ailelere kendi akıllı kararlarını vermelerinde yardımcı olacağız.

Ancak sosyal medyanın genç kullanıcılara zarar verebileceği endişeleri büyüdükçe, çevrimiçi güvenlik savunucuları, bu yanıtın yetersiz olduğunu söylüyor. Kongre, federal yasama organlarının yerini eyalet yasama organlarının aldığı ve teknoloji şirketlerini geçmişte sundukları araçların ötesine geçmeye zorlamak istiyor.

TikTok, Snap, Discord ve X şirketlerinin CEO'ları, Çarşamba günü Senato Adalet Komitesi'nde Zuckerberg ile birlikte ifade verecek. Bu duruşma, Snap CEO'su Evan Spiegel ve Discord CEO'su Jason Citron gibi bazıları için Kongre önünde ilk kez ifade verme fırsatı sunacak.

CEO'lar, gençleri korumak ve ebeveynlere daha fazla kontrol sağlamak için sundukları araçları ve politikaları övecekleri tahmin ediliyor. Ancak ebeveynler ve çevrimiçi güvenlik savunucuları, bu araçların genellikle yetersiz olduğunu, gençleri koruma görevinin çoğunlukla ebeveynlere ve bazen genç kullanıcılara bırakılarak teknoloji platformlarının artık kendi kendini düzenleyemeyeceğini söylüyor.

Online Tüketici Koruma Derneği olan Center for Digital Democracy'nin Yürütücü Direktörü Jeff Chester, "Komitenin yapması gereken, bu yöneticileri büyük değişikliklere taahhüt etmeye zorlamaktır, özellikle reklam ve pazarlama sistemlerini gençleri çekmeye ve hedeflemeye yönlendiren hizmetlerden bağlantılarını kesmeye" diyor.

Teknoloji platformlarını düzenlemeye yönelik çabaların Capitol Hill'de durma noktasına gelmesiyle birlikte, sosyal medyayı düzenleme momentumunun çoğu Kongre salonlarının dışında toplandı. Eyaletler, genellikle sosyal medya kullanımı için bir alt yaş belirleyerek veya teknoloji platformlarının hesaplar oluşturmadan önce ebeveyn onayı almasını şart koşan yasaları geçirerek bu çaba kapsamında adımlar attı.

Bu yasal düzenlemelerin teknoloji endüstrisi tarafından zorlu bir şekilde karşılandığı ve gençlerin yasal bilgiye erişme haklarını tehdit ettiği yönünde argümanlar yapıldı. Ancak bu durum, mahkemelerde nihai bir karar alabilir.