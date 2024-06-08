İlk durak St. Petersburg

Rusya pazarını hareketlendirmek isteyen Cornelia Grubu’nun tanıtım çıkarmasının ilk durağı Rusya'nın Avrupa'ya açılan kapısı olarak adlandırılan St. Petersburg oldu. St. Petersburg'da Neva nehrindeki bir gezi teknesinde gerçekleştirilen buluşma, görkemli bir kokteyl ile başladı. Organizasyon, canlı müzik ve özenle hazırlanmış bir menü eşliğinde verilen yemek daveti ile devam etti. Yemek sırasında Cornelia Grubu Satış ve Pazarlama ekibi tarafından Cornelia Diamond, Cornelia De Luxe, Nick Faldo Golf Corse ve Türkiye’nin gururu NEST Kongre Merkezi’nin sunduğu hizmetler, hizmet anlayışı ve 2024 programı detaylı bir şekilde misafirlere anlatıldı. Keyifli bir akşam geçiren acente sahipleri ve üst düzey yöneticileri Cornelia Grubu’na, Antalya ve Türkiye’ye olan hayranlıklarını dile getirdiler.

Acente sahipleri ve yöneticileri

Cornelia Grubu tanıtım ekibi, daha sonra rotalarını Rusya’nın başkenti Moskova'ya çevirdi. Moskova'ya ulaşan Türk Turizm’inin temsilcileri burada da üst segment misafirlere hizmet veren seçkin acentelerin sahipleri ve önemli yöneticilerini Moskova’nın Michelin yıldızlı ünlü restoranında ağırladı. Canlı müziğin yanında Cornelia Hotels için hazırlanan özel bir menü ile ağırlanan acentelere, Cornelia Grubu ile ilgili ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Ve özenle hazırlanmış Cornelia filmini ilgiyle seyreden acenteler, yine Cornelia Grubu’na ve Antalya-Belek’e olan hayranlıklarını dile getirdi.

Rus turistler Antalya’yı seviyor

Her iki organizasyona da katılarak acentelerle buluşan Cornelia Diamond Genel Müdürü Zafer Alkaya, Türkiye ve Antalya adına çok önemli bir konumda bulunan Rusya'nın iki önemli şehrinde başarılı ve verimli iki gün geçirdiklerini söyledi. Alkaya: “Rusya Pazarı Türkiye Turizm’i için hayati bir öneme sahip. Rus turistler geçtiğimiz yıl çok istediğimiz bir düzeyde olmasa da, yine de özellikle Antalya’yı tercih ederek Türkiye'ye karşı ilgisini göstermiştir. Bu sene de bu pazardaki söz konusu ilgiyi güçlendirerek devam ettirmek için Cornelia Grubu olarak iki önemli şehirde partnerimiz olan acentelerle buluştuk. Acentelerin Türkiye'yi ne kadar çok sevdiklerini bir kez daha gördük” dedi.



“Rakiplerimiz bu pazarda büyüyor”

Zafer Alkaya, açıklamalarına şöyle devam etti: Cornelia Grubu ve ülkemiz adına en içten temennimiz, dünya turizm endüstrisinin özellikle turizm coğrafyamızda her anlamda barış ve kardeşlik ortamı içerisinde çok daha verimli günlere ulaşmasıdır. Rusya’daki partnerlerimizin grubumuza, kentimize ve ülkemize gösterdikleri özel ilgi bizi gelecek sezonlar adına umutlandırmaktadır. Bizim en önemli üç pazarımızdan biri olan Rusya Federasyonu için rakiplerimizin yıllar içerisinde giderek daha fazla atağa geçtiğini dikkatle gözlemlemekteyiz. Dolayısı ile bu pazarı kesinlikle yakın takibimizde tutmak ve gerekli ilgiyi aksatmadan göstermek zorunda olduğumuzu da bilmeliyiz.