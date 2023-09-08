KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda kırtasiye dağıtımına katılan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, buradaki konuşmasında, kardeş şehirleri Afşin'de bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Çorum'da okulların başlamasıyla öğrencilere defter, silgi, kalem, sulu boya ve resim defteri gibi kırtasiye malzemeleri yardımı yaptıklarını anlatan Aşgın, aynı desteğe Afşin'de de bulunmak istediklerini belirtti.

Afşin'de uyum eğitimine başlayan birinci sınıf öğrencilerini mutlu etmeyi amaçladıklarını dile getiren Aşgın, "Çorum'da ilk hediyeleri başkan amcalarından olsun diye kırtasiye setlerini 6 bin öğrencimizin sıralarına koyuyoruz. Bizim artık kardeş bir şehrimiz var. Biz ne kadar Çorumluysak o kadar Afşinliyiz. Afşin'de birinci sınıfa başlayan bin 500 yavrumuza inşallah hediyelerimizin teslimatlarını yapacağız. Rabb'im bir daha böyle felaketlerle milletimizi, şehirlerimizi, insanlığı imtihan etmesin." diye konuştu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de Çorum halkına destekleri için teşekkür etti.

Afşin ve Çorum arasındaki kardeşlik hukukunun her zaman devam edeceğini belirten Güven, ilçede yeni açılan bulvarda Çorum'un adını yaşatacaklarını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da kırtasiye melezlemeleri için Çorum Belediye Başkanı Aşgın'a teşekkür etti.