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Evdeki yangının söndürülmesinin ardından polis merkezine götürülen Hasan T'nin Almanya'da yaşadığı ve tatil için Çorum'a geldiği öğrenildi.

Bu sırada eşyalarını balkondan atmaya başlayan Hasan T. evde küçük çaplı yangın başlattı.

İkazlara rağmen bağırmaya devam eden Hasan T'nin evine girmek isteyen polis, kapı arkasına yığılan eşyalardan dolayı eve giremeyince itfaiyeden yardım istedi.

Kastamonu'da 2 gündür kayıp olan kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu

Kastamonu'da 2 gündür kayıp olan kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu

ÇORUM (AA) - Gülabibey Mahallesi Bağcılar 3. Cadde'de Hasan T'nin (45) evinin balkonundan bağırarak gürültü yaptığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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