Haber: Damla Oya Erman

Suudi Profesyonel Ligi'nde Al Nassr formasıyla oynayan Ronaldo, 40 yard uzaktan attığı etkileyici lob golüyle büyük beğeni topladı. Cuma günü gerçekleşen karşılaşmada Al Okhdood'a karşı oynayan Ronaldo, 77. dakikada attığı mükemmel açılış şutuyla ilk golünü kaydetti. Ardından, göğsüyle yaptığı muazzam kontrolün ardından kalecinin üzerinden ağlara düşen olağanüstü bir lob gerçekleştirdi.

Al Nassr, Ronaldo'nun bu eşsiz performansına sosyal medyadan "Yaşanacak bir anı" şeklinde yorum yaptı. Bu sezonki 13 lig maçında attığı 15. golle takımını galibiyete taşıyan Ronaldo, Al Nassr'ı ligde ikinci sıraya çıkardı.

38 yaşındaki yıldız futbolcu, Al Nassr ile ocak ayında imzaladığı iki buçuk yıllık sözleşmeyle büyük bir transfer gerçekleştirmişti. Bu performansıyla Ronaldo, futbol dünyasındaki etkileyici kariyerine bir yenisini ekledi.