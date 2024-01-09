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Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti.

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