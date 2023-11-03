Astana
Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Kaynak: AA
Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Kaynak: AA
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