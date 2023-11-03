FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried, hakkındaki "dolandırıcılık" davasında suçlu bulundu FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried, hakkındaki "dolandırıcılık" davasında suçlu bulundu
Astana

Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA