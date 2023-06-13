Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı CHP Merkez Yönetim Kurulu Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin kurulması için çalışmalara başlandığını bildirdi.

AA