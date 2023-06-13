Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin kurulması için çalışmalara başlandığını bildirdi.
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin kurulması için çalışmalara başlandığını bildirdi.
AA
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