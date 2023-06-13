İSTANBUL- Sanovel, Türkiye’nin teknoloji geliştirme-ticarileştirme yetkinliklerini patent verisi ile ortaya çıkarma ve patent ekosistemimizin gelişimini görünür kılma misyonuyla hazırlanan Türkiye’nin Patent Raporu sonuçlarına göre bu alandaki başarılarıyla öne çıkarak iddiasını bir kez daha kanıtladı.

Tüm yıllar ve sektörlerin konsolide olduğu en kapsamlı listede, Avrupa Patent Sistemi patent başvuru sayılarına göre oluşturulan sıralamada Türkiye 3.’sü olan Sanovel, ilaç sektöründe 1.’liğe yerleşti. Tescil edilen Avrupa Patent Sistemi patent sayılarının yer aldığı listede Türkiye’de 4. olan Sanovel, ilaç sektöründe 1. olarak zirveye yerleşti. Uluslararası Patent Başvuru Sistemi başvuru sayılarına göre oluşturulan sıralamada 4. sırada yer alan Sanovel, Türkiye patent başvuru sayılarına göre düzenlenen listede 13. sırada, toplam tescil edilen patent sayılarına göre düzenlenen listede ise 10. sırada yer aldı.

HABER: BÜLENT ÇAMCI