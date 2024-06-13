Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı çok mühimdir. İspanya'nın bu tutumunun henüz Filistin'i tanımamış diğer ülkelere örnek teşkil etmesi samimi temennimdir.

İki ülke (Türkiye-İspanya) olarak İsrail-Filistin ihtilafının çözümü yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

(BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de kalıcı ateşkes kararı) Pazartesi alınan kararın uygulanmasını takip edeceğiz.

Başta ABD olmak üzere Güvenlik Konseyi üyelerinin bu kararın arkasında durup hemen ateşkesi sağlamak için İsrail'e gerekli baskıyı yapmalıdır.

Temennimiz, İsrail'in artık bu saldırılardan vazgeçmesi, bölgeye kalıcı barışı getirecek bir zemine gelmesidir. Gelişmeleri yakından izliyoruz.

(İspanya Başbakanı Sanchez'le) Avrupa'da artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı tehdidini görüştük. AP seçiminde oluşan tablo endişelerimizi artırdı.

(İspanya ile savunma sanayi işbirliği) TCG Anadolu ile bir adım attık şimdi ise bunun bir üst segmentine geçelim istiyoruz, bunun çalışmalarını başlattık.

(İspanya ile) İnsansız hava araçlarında birlikte yapılabilecek bazı adımları atıyoruz. İnsansız denizaltılara varıncaya kadar bu adımları atacağız.

Maalesef dünyanın kaderi 5 ülkenin elinde. Biri 'Hayır' dediği zaman mesele bitiyor. Son olayda 5 ülkeden biri devamlı İsrail'in yanında yer alıyor.

İsrail acımasız şekilde katliamlarına devam ediyor. İsrail bu katliamlarına devam ederken özellikle de ABD'nin duruşu bizleri ciddi manada üzmektedir."