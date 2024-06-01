Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız. Mesajların gereğini yapacağız. 14 ve 28 Mayıs ile 31 Mart seçim sonuçları arasındaki negatif ayrışmayı tüm yönleriyle asla kolaycılığa kaçmadan ele alacağız. Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar güçlendirirken, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Darbe anayasasının sivil ve özgürlükçü anayasa ile değiştirilmesi konusunda el ele verebilirsek sadece siyasetin havası değil, ülkemizin bahtı da değişecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaset belli çerçevede, belli sınırlar içinde yapılır. Yumuşama adı altında kimliğimizden, duruşumuzdan ve kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Siyasetin, özellikle de muhalefetin yıkıcı, yıpratıcı, ötekileştirici bir zemin üzerinde ilerlemesi Türkiye'ye fayda değil zarar getirir. "(CHP Genel Başkanı Özel) Kurban Bayramından önce ben de kendisine iadeiziyarette bulunacağım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör karşısında iktidarı muhalefeti ortak bir tavır geliştirebildiğinde sadece gerilim düşmekle kalmayacak, terör de artık tamamen miadını dolduracaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü. Ekonomimiz Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı 2020'nin ikinci çeyreğinden sonra üst üste 15 çeyrek büyüdü. Enflasyon inşallah yılın ikinci yarısından itibaren iniş trendine girecek. Açıklanan verilerin neredeyse tamamı, Orta Vadeli Programa uygun seyrediyor. 7 Ekim'den beri Gazze'de yaşanan katliama en güçlü tepkiyi gösteren, bununla kalmayıp İsrail'e karşı somut tedbirler alan tek ülkeyiz."