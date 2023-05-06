ERZURUM AA- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs'ta 81 vilayetiyle tüm Türkiye kazanacak. Genciyle, yaşlısıyla, kadını, erkeğiyle 85 milyonun tamamı kazanacak. Türkler kadar, Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar, Aleviler de kazanacak." dedi.

Erdoğan, partisinin Erzurum yeni miting alanında düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Buradaki konuşmasına Erzurumluları selamlayarak başlayan Erdoğan, bugün Erzurum'un rekor kırdığını, havalimanından miting alanına kadar 130 bin kişinin bulunduğu söyledi.

"Rabbime hamdediyorum. Ya Rab, bana bu dadaşları yoldaş ettin. Sana hamdolsun." diyen Erdoğan, Erzurum'un evliyalarıyla, şehitleriyle, yiğitleriyle, aşıklarıyla bir kültür şehri olduğunu ifade etti.

Alparslan'dan Nene Hatun'a geçmişiyle şanlı şehir Erzurum'un, cumhuriyeti kuran iradesiyle gönül kalesi bir şehir olduğunu belirten Erdoğan, buradan Ağrı'ya, Ardahan'a, Artvin'e, Bayburt'a, Bingöl'e, Erzincan'a ve Kars'a, kalbi meydanda atan herkese selam ve sevgilerini gönderdi.

Erdoğan, 14 Mayıs'tan sonra Erzurum'a teşekkür için tekrar geleceğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Ne diyor şair? 'Alnın ak, Palandöken'den gönlün yücedir Erzurum. Gelmeyeli, görmeyeli halin nicedir Erzurum. Dadaşımsın, kardeşimsin, hak yolunda yoldaşımsın. Namın ki yedi cihanda uçtan ucadır Erzurum.' 21 yıldır yoldaşım olan, yol arkadaşım olan Erzurum'a teşekkür ediyorum. Milli iradenin yıkılmaz kalesi Erzurum'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Şehre geldiğimiz andan itibaren bizi aşkla bağrına basan Erzurumlu kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Biz, Erzurum'u severiz hem de çok severiz. Biliriz ki Erzurumlu da bizi sever. Öyle mi? Rabbim muhabbetimizi daim eylesin. 2002'den beri aramıza kimseyi sokmadık. Saflarımızı sık tuttuk. Sağlam ve güçlü tuttuk. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde sırt sırta verdik. İnşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz. Bir duvarın tuğlaları misali birbirimize kenetleneceğiz. Kimsenin bizi bölmesine, ayırmasına, aramıza nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs günü sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağız. Bu öyle bir zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Bu Kandil'deki terör baronlarının uzantısı olan malum HDP'yi artık Erzurum'da siliyor muyuz? Siliyor muyuz? Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek. Kan ve kaos tüccarları dışında kimse feryat etmeyecek."