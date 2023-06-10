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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'da bulunan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti.

Görüşmede Infantino'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubandı hediye ettiği öğrenildi.

Hatay'da geçici görevli komiser yardımcısı Selim Serikaya şehit oldu

Hatay'da geçici görevli komiser yardımcısı Selim Serikaya şehit oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

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