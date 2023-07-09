Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a Vilnius Zirvesi'nde AB'nin önde gelen ülkelerinin ve liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinde Avrupa Birliğine tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç’in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Katar'a gidiyor

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.