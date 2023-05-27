İstanbul

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Beykoz Halk Buluşması" programında konuştu.

Erdoğan, partisinin Beykoz'daki mitinginde, 70 bin kişinin alanda bulunduğunu söyleyerek, vatandaşları yarın rehavete kapılmadan sandığa gitmeye davet etti.

Beykozlularla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Ahde vefanız, aşkınız için sizlere teşekkür ediyorum. Meydanlara sığmayan şu muhabbetiniz için teşekkür ediyorum. Dayanışmanız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Rabbime bana sizlere hizmet etmeyi, sizlerin hizmetkarı olmayı nasip ettiği için binlerce kez hamdediyorum." ifadesini kullandı.

Mitingin yapıldığı meydanda sadece kem gözleri kıskandıran büyük bir sevdayı değil, aynı zamanda günden güne büyüyen tarihi bir zaferin işaretini gördüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu meydanda büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül vermiş, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla on binlerce nefer görüyorum. Bu meydanda, özgür iradesine zincir vurdurmayan, istiklaline aşık demokrasi kahramanlarını görüyorum. Bu meydanda, 28 Mayıs akşamı sandıktan dalga dalga yükselecek gür sadanın müjdesini görüyorum. Bu meydanda, 7 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki tarihi mitingin Beykoz'daki tarihi yansımasını görüyorum. Bu coşkuyu asla kaybetmiyoruz değil mi? Tıpkı bugün bu meydana koştuğumuz gibi yarın da sandıklara koşuyor muyuz? Sabah erken saatlerinden itibaren oylarımızı kullanıyor muyuz? Bir önceki seçimde sandığa giden hiçbir kardeşimiz fire vermeyecek, buna var mıyız? Hatta ne sebeple olursa olsun gidemeyen varsa onları da teşvik edeceğiz. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi inşallah yarın aradaki farkı daha da açarak, ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz?"

"Hangi siyasi partiye gönül verirse versin iradesini meşru yollarla gösteren seçmenler kazanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaybedeceklerini gördükçe milleti kutuplaştırmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kandil'deki ve Pensilvanya'daki alçaklarla yol yürümenin hıncını milletten çıkarmak isteyenlerin provokasyonlarına prim vermeyeceğiz. Şu ana kadar hep olduğu gibi vakarla soğukkanlılıkla hareket edeceğiz. Bunu başardığımızda sadece Cumhur İttifakı olarak değil, 85 milyon olarak hepimiz adımızı tarihe yazdıracağız. Allah'ın izniyle yarın akşam öyle bir kazanacağız ki bir avuç kifayetsiz dışında, birliğimize ve dirliğimize uzanan kirli eller dışında, ülkemiz üzerine hesap yapanlar dışında kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki milli iradeye parmak sallayan hadsizler dışında, Kandil'den Türk siyasetini dizayn etmeye çalışanlar dışında, Pensilvanya'dan ülkemizi karıştırmaya uğraşanlar dışında hiç kimse üzülmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye kazanacak. Tüm renkleriyle milletimiz kazanacak, uğruna nice bedel ödediğimiz demokrasimiz kazanacak. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin iradesini meşru yollarla gösteren tüm seçmenler kazanacak."

Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçimlerde CHP, DEVA Partisi, HDP ve İYİ Parti gibi partilere oy veren seçmenlerin 28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na oy vereceğine inandığını söyledi.

"Onları da davet edeceğiz, onlar da bu milletin evlatları. İnşallah birlikte de yürüyeceğiz" diyen Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında her gece ellerini semaya açan mazlum ve mahzun gönüller kazanacak. Şu ana kadar yurt dışındaki 2 milyon vatandaşımız ne yaptı, oy kullandı. PKK ne yapıyor, onlara saldırıyor ama onlar oylarını cesaretle kullandılar. Şimdi o oylar Ankara'ya geldi. Onlar da açılacak, inşallah o torbalardan da gümbür gümbür Cumhur İttifakı çıkacak." değerlendirmesini yaptı.

"21 senedir bu ülkenin kadınları kaybetmedi, hep kazandı"

Erdoğan, her sabah dükkanını "bismillah" diyerek açan esnafın, alın teriyle evine helal rızık getiren işçinin de kazanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayatın eşiğine gelmiş, yüreği kıpır kıpır olan gençlerimiz de kazanacak. Milli iradeye güvenen, ülkemiz için hayal kuran, kendini bu topraklara ait hisseden herkes 28 Mayıs seçimlerinden kazanmış olarak çıkacaktır. Tüm kışkırtmalara rağmen sandığa gölge düşürmeyenler, hukuktan, meşruiyetten ayrılmayanlar, sivil siyasetin değiştirici gücüne inananlar, sonuçtan bağımsız olarak bu seçimlerde inşallah muzaffer sayılacaktır. Sizlerden sandığa gittiğinizde bunları çok iyi değerlendirmenizi istiyorum."

Kimsenin ötekileştirilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Ya bu sahtekarlar ne diyorlar; 'Kadınlar kaybedecek.' Kadınlar niye kaybedecek? Bunlar böyle sahtekar. 21 senedir bu ülkenin kadınları kaybetmedi, hep kazandı Bay Kemal. Ama siz, bizim kızlarımıza üniversitelerimizin kapısını kapattınız. Senin yardımcın, ismini vermeye gerek yok, ikna odalarında kızlarımızın başlarını açtırttı, onları ikna etmeye çalıştı. 'Nur Serter', adını istiyorsunuz, verdim. Şimdi nerede Nur Serter? Yok. Ama sen göstermelik olarak başörtülü kızlarımızı, bayanları alıyorsun, onlara bir rozet takarak, 'Bak biz başörtüye karşı değiliz' diyorsun. Ya bırak bu sahtekarlığı, bu cambazlığı bırak. Artık biz sizin cemaziyelevvelinizi biliyoruz. Ne olduğunuzu biliyoruz."

"Beykoz, 28 Mayıs'ta 'Durmak yok, yola devam.' diyor muyuz?"

Vatandaşlardan, kimsenin kendisini yalnız, sahipsiz, çaresiz hissetmeyeceği bir Türkiye için iradelerine çok sıkı sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, "Benim kızım, kızlarım, imam hatip okulunun kapısından çevrildiler. Bay bay Kemal, imam hatip, imam hatip bak, normal lise bile değil. Ve ben kızımı, bir arkadaşımın müdür olduğu okula göndermek zorunda kaldım. Biz bu çileleri çektik. Bu yanlışları gördük ama şimdi böyle bir sıkıntı elhamdülillah yok. Bunları kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 14 Mayıs'ta yüzde 52'yle şahsına teveccüh gösteren Beykoz'dan bu sefer rekor beklediğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rekora hazır mıyız? Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Şimdi buradan soruyorum, hazır mısınız? Bak. Son final bu. İstanbul'un tamamı duysun, Türkiye duysun, ekranları başında bizi izleyenler duysun. Beykoz, 28 Mayıs'ta 'Durmak yok, yola devam.' diyor muyuz? 28 Mayıs'ta 'Doğru adımla, doğru adamla yola devam.' diyor muyuz? 28 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Bunun için son ana kadar çalışıyor muyuz? Beykoz maşallah yarına hazır. Rabb'im hepinizden razı olsun. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."

"Büyükşehir'i burada saf dışı bırakacağız"

Siyaset yolculuğuna başladığı günden beri hep eser ve hizmetleriyle konuştuklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Beykoz'u ben çok severim. Beykoz'u iyi tanırım. Hele hele Tokatköy'ün orada çok futbol oynadım. Yakınlarım var. O yakınlarıma babacığımla anneciğimle beraber gelir, onların malum böyle sımsıcak sütünü içerdik. Tanırım buraları, bilirim. Şimdi Tokatköy'ün sıkıntısı var. Büyükşehir'e ait olan bu sorunu inşallah seçimden sonra biz, Çevre Şehircilik Bakanlığımızla çözeceğiz. Büyükşehir'i burada pas edeceğiz, saf dışı bırakacağız ve bu adımı da inşallah atacağız."

"Bay bay Kemal önce sen hukuku öğren"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şöyle devam etti:

"Şimdi bay bay Kemal durmadan palavralar sallıyor. Ya bay bay Kemal, sen hukuk nedir bilmiyorsun. Bir defa parlamentoda şu anda senin sayın ne? Hiç. Düştün geri. Gittin 40 tane milletvekilini yüzde 1 oyu olanlara verdin ya. Hani sen hesap uzmanıydın ya. Şu anda biz Cumhur İttifakı olarak 323 ile parlamentodayız. Ve biz yasal düzenleme yapabilecek güçteyiz. Senin yasal düzenleme yapma gücün var mı? Yok. Kime geleceksin? Cumhur İttifakı'na. Cumhur İttifakı sana ne diyecek? 'Hadi oradan, hadi oradan.' Bu komisyonlardan geçmeyi gerektirir. Senin komisyonlarda yeter sayın var mı? Yok. Genel Kurulda var mı? Yok. Dolayısıyla bay bay Kemal önce sen hukuku öğren, parlamento hukukunu öğren. Durmadan böyle yalanlarla dolanlarla talanlarla bu ülkede iş yapacağını zannediyorsan, yapamayacaksın."

Milletin kendisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini verdiği dönemi anımsatan Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:

"İcraat yaptık. Hatırlayın o günleri. Ardından 12 yıl boyunca Başbakan olarak sorumluluk yükledi. Proje ürettik. 2014 Ağustos'undan bu yana da Cumhurbaşkanı olarak 94 ruhuyla ülkemize aşkla hizmet ediyoruz. Sizin güveninize layık olabilmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Durmak yok. İstanbul'la birlikte 81 vilayetimizin tamamına mührümüzü vurduk. Kardeşlerim işte yanınızda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kim yaptı?"

Katılımcıların, "Yaparsa" sözünü "AK Parti yapar." olarak tamamlaması üzerine Erdoğan, "Eyvallah." dedi.

"CHP demek ne demektir? Çöp, çukur, çamur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir de bunlara sorun ya. Deyin ki 'Bay bay Kemal ya siz ne yaptınız?' 4 yıldır bu Ekrem İstanbul'da belediye başkanı. Ya ne yaptı? Bir yağmur çamur olduğu zaman CHP'nin tanımı aklıma geliyor. CHP demek ne demektir? Çöp, çukur, çamur. İstanbul susuz muydu ben göreve geldiğimde, susuzdu. Peki su sorununu çözdük mü? O dağlar gibi çöpleri kaldırdık mı? Bunun yanında çukurları kaldırdık mı? Hatırlayın, CHP'den almıştık biz belediyeyi ve çok enteresandır o dönemde meşhur Ümraniye çöp patlaması olmuştu. 39 kardeşimiz orada ölmüştü. CHP budur işte. Bunların derdi yok."

Erdoğan, İstanbul'u yönetenlerin Bodrum'da olduğunu, İsviçre'de kayak yaptığını ve Van'a seçim mitingine gittiğini ifade ederek, "Sen önce İstanbul işini bir hallet. Öyle bir durumu yok. Türkiye, tarihinin en büyük yatırım hamlesiyle bizim dönemimizde tanıştı. Ve orada gitmiş, HDP'nin işaretlerini yapıyor. Kardeşlerim, bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Biz talimatı nereden alıyoruz? Allah'tan ve milletimizden alıyoruz. Aramızdaki fark bu. Şimdi bunlar teröristlerle beraber yol yürüyor değil mi? Cudi'de bu teröristleri inlerinde öldürdük mü? Gabar'da öldürdük mü? Tendürek'te öldürdük mü? Bestler Deresi'nde öldürdük mü?" diye konuştu.

Diyarbakır'da 51 Kürt vatandaşın Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla öldürüldüğünü ifade eden Erdoğan, "Şimdi ne diyor bay bay Kemal? 'Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyunuzu bize vereceksiniz.' diyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu ana kadar, yurt dışındaki 2 milyon vatandaşımız oy kullandı. PKK onlara saldırıyor ama onlar oylarını cesaretle kullandılar." dedi.

AA