Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulunda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(6 Şubat depremleri) Devletimizin tüm kurumlarıyla halen sahadayız. Seçim gündeminden bağımsız olarak bölgedeki tüm çalışmaları günbegün takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası döviz rezervinin şu anda 122 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, asgari ücretten vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Uyan da balığa gidelim. Biz, asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1,5 sene oldu." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs'ta tekaüt vakti geldiği anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu siyasetten emekli edeceğiz. Böylece CHP seçmenini ve milletimizi bu eziyetten kurtaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Artan kiralar) TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanları fikrine, meşrebine, mezhebine, kökenine göre ayırmanın ne inancımızda ne de siyasi geleneğimizde yeri vardır, asla olmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha elinde hiçbir güç ve imkan yokken kamu personelini tehdit edenlere meydanı bırakmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle birilerini dışlayacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce meydanlarda verdikleri hiçbir sözü tutmayanların, bol keseden dağıttıkları vaatlerin de üzerine beton dökeceğini çok iyi biliyoruz." açıklamasında bulundu.

AA