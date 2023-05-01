Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı.

Erdoğan, "Bugün savunma ve havacılık alanında tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda varız. Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal' diyoruz."

Erdoğan, "Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, PYD, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız." dedi.

AA