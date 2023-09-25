Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ı, Nahçıvan Havalimanı'nda Aliyev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Fuad Necefli, Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Anar İbrahimov, Nahçıvan Valisi Mirsenani Seyidov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ile ilgili yetkililer karşıladı.

Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Kuzey Ege için fırtına uyarısı

NAHÇIVAN AA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için "TUR" uçağıyla Nahçıvan'a gitti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.